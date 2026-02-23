onedio
Şok Ayrılık: Pelin Karahan ve 12 Yıllık Eşi Bedri Güntay Boşanıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2026 - 15:24

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şoke eden br haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2014 yılından beri iş insanı Bedri Güntay'la evli olan ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın 12 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Çiftin, evleri çoktan ayırdığı konuşuluyor...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Gencecik bir kızken hayatımıza giren Pelin Karahan, yıllardır hem doğal güzelliği hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak kalbimizi fetheden Pelin Karahan, şimdiye birçok kült ve başarılı projede yer aldı. 

Oyunculuğuyla her seferinde hayran bırakan Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'a 'Sonsuza dek evet' demişti. 

O günden sonra musmutlu özel hayatıyla da öne çıkan Pelin Karahan, Bedri Güntay'la beraber favori ünlü çiftler arasına girdi.

Evlendikleri yıl ilk oğulları Ali Demir'i kucağına alan çift, 2017 yılında da ikinci oğulları Can Eyüp'e kavuşmuştu.

Keyifleri gayet yerinde zannettiğimiz çiftten kötü ve şok haber geçtiğimiz saatlerde geldi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pelin Karahan ve Bedri Günay 12 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdi. Çiftin evleri çoktan ayırdığı konuşuluyor...

