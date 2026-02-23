Şok Ayrılık: Pelin Karahan ve 12 Yıllık Eşi Bedri Güntay Boşanıyor!
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şoke eden br haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2014 yılından beri iş insanı Bedri Güntay'la evli olan ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın 12 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Çiftin, evleri çoktan ayırdığı konuşuluyor...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Gencecik bir kızken hayatımıza giren Pelin Karahan, yıllardır hem doğal güzelliği hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.
Evlendikleri yıl ilk oğulları Ali Demir'i kucağına alan çift, 2017 yılında da ikinci oğulları Can Eyüp'e kavuşmuştu.
