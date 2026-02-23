12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olan Kadın Hamile Olduğunu Duyurdu!
12 saatte 1057 erkekle birlikte olan Bonnie Blue, yeni deneyi sonucunda hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda 2 haftada 400 erkekle korunmasız ilişki deneyini bitiren Bonnie Blue, hamile olduğunu YouTube hesabından duyurdu. Akıllara yalnızca tek soru geldi; Bu bebeğin babası kim ve nasıl bulunacak?
İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, gerçek adıyla Tia Billinger, son yıllarda en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
İçeriklerine hız kesmeden devam eden Bonnie Blue, birkaç hafta önce enteresan bir açıklamada bulundu.
Akşam saatlerinde testi yaptığını söyleyen Bonnie, kameraya test sonucunu göstererek, “Arkadaşlar… Kesinlikle hamileyim, tamamen hamileyim” sözleriyle müjdeli haberi verdi.
