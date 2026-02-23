12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olan Kadın Hamile Olduğunu Duyurdu!

Siz henüz denk gelmediyseniz hemen özetleyelim; Bonnie Blue, 2024’ün başında kendisinin organize ettiği bir etkinlikte toplam12 saatte tam 1.057 erkekle birlikte olduğunu ve bunu bir tür sosyal medya “rekor denemesi” olarak belgelediğini söyleyerek herkesi şoke etmişti.

Olay o kadar viral olmuştu ki Channel 4 tarafından 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story adlı bir belgesel bile çekildi.

Bu iddia, dünya genelinde magazin gündemine otururken takipçileri ve eleştirmenleri ikiye bölmüştü...

Bazıları bunu “internet çağının en uç viral şovu” olarak alkışlarken, diğerleri hem içerik hem de çevresindeki etik tartışmalar yüzünden ağır eleştirdi. Belgeselde, Bonnie’nin event’e katılan erkeklerin kuyruklar halinde beklediği ve bu anların sosyal medya üzerinden yayıldığına dair görüntüler de yer aldı.