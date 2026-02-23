onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olan Kadın Hamile Olduğunu Duyurdu!

12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olan Kadın Hamile Olduğunu Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2026 - 13:05

12 saatte 1057 erkekle birlikte olan Bonnie Blue, yeni deneyi sonucunda hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda 2 haftada 400 erkekle korunmasız ilişki deneyini bitiren Bonnie Blue, hamile olduğunu YouTube hesabından duyurdu. Akıllara yalnızca tek soru geldi; Bu bebeğin babası kim ve nasıl bulunacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, gerçek adıyla Tia Billinger, son yıllarda en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İngiliz yetişkin içerik üreticisi Bonnie Blue, gerçek adıyla Tia Billinger, son yıllarda en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Siz henüz denk gelmediyseniz hemen özetleyelim; Bonnie Blue, 2024’ün başında kendisinin organize ettiği bir etkinlikte toplam12 saatte tam 1.057 erkekle birlikte olduğunu ve bunu bir tür sosyal medya “rekor denemesi” olarak belgelediğini söyleyerek herkesi şoke etmişti. 

Olay o kadar viral olmuştu ki Channel 4 tarafından 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story adlı bir belgesel bile çekildi.

Bu iddia, dünya genelinde magazin gündemine otururken takipçileri ve eleştirmenleri ikiye bölmüştü...

Bazıları bunu “internet çağının en uç viral şovu” olarak alkışlarken, diğerleri hem içerik hem de çevresindeki etik tartışmalar yüzünden ağır eleştirdi. Belgeselde, Bonnie’nin event’e katılan erkeklerin kuyruklar halinde beklediği ve bu anların sosyal medya üzerinden yayıldığına dair görüntüler de yer aldı.

İçeriklerine hız kesmeden devam eden Bonnie Blue, birkaç hafta önce enteresan bir açıklamada bulundu.

İçeriklerine hız kesmeden devam eden Bonnie Blue, birkaç hafta önce enteresan bir açıklamada bulundu.

Az önce de belirttiğimiz üzere kendisi 2024 yılında 12 saatte 1.000’den fazla erkekle birlikte olduğunu iddia etmişti. 

Bu sefer yeni bir “deneye” giriştiğini söyleyen Bonnie Blue, iki hafta içinde 400’den fazla erkekle korunmasız cinsel ilişki yaşayacağını duyurmuştu. Deney bittikten sonra da bunu bir “breeding mission” olarak tanımladığını söylemişti.

Geçtiğimiz saatlerde YouTube'da yayınladığı yeni videoda, “Hastaydım, başım ağrıyordu ama bildiğiniz baş ağrısı değil, mega migren gibiydi” ifadelerini kullanan Bonnie Blue, hamilelik testi yapmaya karar verdi...

Akşam saatlerinde testi yaptığını söyleyen Bonnie, kameraya test sonucunu göstererek, “Arkadaşlar… Kesinlikle hamileyim, tamamen hamileyim” sözleriyle müjdeli haberi verdi.

Akşam saatlerinde testi yaptığını söyleyen Bonnie, kameraya test sonucunu göstererek, “Arkadaşlar… Kesinlikle hamileyim, tamamen hamileyim” sözleriyle müjdeli haberi verdi.

Ayrıca Londra’da bir kliniğe giderek ultrason kontrolünden geçtiğini ve hamileliğinin doğrulandığını açıkladı. Yapılan kontrolde tek bebek taşıdığı da netleşti.

Şimdi akıllarda tek soru var ve bu sefer cevabı hiç de kolay olmayacak; bu bebeğin babası kim?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
17
7
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın