onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Saçlarını Sarıya Boyatan Gonca Vuslateri'nin Son Pozları Dikkat Çekti!

Saçlarını Sarıya Boyatan Gonca Vuslateri'nin Son Pozları Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2026 - 11:36

Birkaç ay önce kumrallıktan sıyrılıp sarışın olmaya karar veren Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında yeni pozlar paylaştı. Ünlü oyuncunun imajı dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en kendine has isimlerinden biri olan Gonca Vuslateri, hayatımıza enerjisi, dobra halleri ve güçlü oyunculuğuyla girdi.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en kendine has isimlerinden biri olan Gonca Vuslateri, hayatımıza enerjisi, dobra halleri ve güçlü oyunculuğuyla girdi.

Özellikle absürt komedi tarzındaki projelerde sergilediği performansla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Tiyatro kökenli olması, rol aldığı karakterlere kattığı derinliği her zaman bir adım öne çıkardı.

En son Leyla dizisinde hayat verdiği Nur karakteriyle fırtınalar estiren Gonca Vuslateri, şimdilerde annelik molasında!

2024 yılında ilk kez anne olma heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, kızı Asya’yı kucağına almıştı.

2024 yılında ilk kez anne olma heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, kızı Asya’yı kucağına almıştı.

Doğum sonrası süreçte hem annelik deneyimini hem de duygularını açık yüreklilikle paylaşması takipçilerinden büyük destek görmüştü.

Anne olduktan sonra hayatının odağını ailesine kaydıran Vuslateri, sosyal medya hesabında sık sık minik kızıyla paylaştığı karelerle kalpleri eritiyor. Asya zaten bambaşka bir konu. Tombik yanakları, hokka burnuyla görenin kalbini çalıyor. 

Tabii bu süreçte yalnızca hayatı değil, imajı da değişti! Yıllardır koyu kumral saçlarıyla görmeye alıştığımız oyuncu, birkaç ay önce radikal bir karar alarak saçlarını sarıya boyattı. Bu değişim, hayranlarını hem şaşırttı hem de ikiye böldü desek abartmış olmayız.

👇

👇

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlar ise olay oldu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlar ise olay oldu.

Sarı saçlarına hala alışamayan takipçiler, oyuncunun toz pembe elbisesiyle verdiği pozları görünce iyice şaşırdı. 

Bazı kullanıcılar ünlü oyuncuyu türkücü Ceylan’a benzetirken sarı saçları ve iddialı kombin tercihiyle dikkat çeken Gonca Vuslateri, yine gündemi yakalamayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın