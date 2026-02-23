Saçlarını Sarıya Boyatan Gonca Vuslateri'nin Son Pozları Dikkat Çekti!
Birkaç ay önce kumrallıktan sıyrılıp sarışın olmaya karar veren Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında yeni pozlar paylaştı. Ünlü oyuncunun imajı dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en kendine has isimlerinden biri olan Gonca Vuslateri, hayatımıza enerjisi, dobra halleri ve güçlü oyunculuğuyla girdi.
2024 yılında ilk kez anne olma heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, kızı Asya’yı kucağına almıştı.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlar ise olay oldu.
