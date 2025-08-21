onedio
Uzun Yıllardır Siyah Saçlarıyla Hafızalara Yerleşen Gonca Vuslateri Radikal İmaj Değişikliğiyle Sarışın Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2025 - 23:19

Gonca Vuslateri, ekranların sevilen yüzlerinden biri olmanın yanı sıra hem oyunculuğu hem de sürprizlerle dolu kişiliğiyle de dikkat çekiyor. 2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kameralarına yakalanan Gonca Vuslateri bambaşka bir imajla ortaya çıkarak hayranlarını şaşırttı. Ünlü ismin siyahtan vazgeçtiği yeni imajı kısa sürede gündemin merkezine oturdu.

Türk televizyonunun en renkli yüzlerinden biri olan Gonca Vuslateri, yıllar içinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazındı.

Kimi zaman dramın derinliklerine sürükleyen, kimi zaman ise absürt komedilerde izleyiciyi kahkahalara boğan Gonca Vuslateri günümüzün en başarılı oyuncularından.

Taklitleriyle adeta fenomene dönüşen ve “Yalan Dünya”daki performansıyla oyunculuğunu konuşturan Vuslateri kızını kucağına almasının ardından ekranlara bomba gibi dönmüştü.

Magazin gündeminde ise hem özel hayatı hem de zaman zaman yaptığı cesur çıkışlarla sık sık konuşulan bir isim olmaya devam ediyor.

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… adlı dizide başrol oynayan ve yine kendine hayran bırakan Vuslateri uzun süredir siyah kullandığı saçlarında değişikliğe gitti.

