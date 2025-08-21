Uzun Yıllardır Siyah Saçlarıyla Hafızalara Yerleşen Gonca Vuslateri Radikal İmaj Değişikliğiyle Sarışın Oldu!
Gonca Vuslateri, ekranların sevilen yüzlerinden biri olmanın yanı sıra hem oyunculuğu hem de sürprizlerle dolu kişiliğiyle de dikkat çekiyor. 2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kameralarına yakalanan Gonca Vuslateri bambaşka bir imajla ortaya çıkarak hayranlarını şaşırttı. Ünlü ismin siyahtan vazgeçtiği yeni imajı kısa sürede gündemin merkezine oturdu.
Türk televizyonunun en renkli yüzlerinden biri olan Gonca Vuslateri, yıllar içinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazındı.
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… adlı dizide başrol oynayan ve yine kendine hayran bırakan Vuslateri uzun süredir siyah kullandığı saçlarında değişikliğe gitti.
