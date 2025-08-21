onedio
"Artık Üç Kişiyiz": 21 Yaşındaki Millie Bobby Brown Evliliğinin Yıldönümünde Kız Evlat Edindiklerini Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2025 - 21:14

Genç yaşta evlenip magazin sayfalarına damga vuran Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, şimdi de sürpriz bir adım attı! Çift, kız çocuğu evlat edindiklerini duyurarak hayranlarını şok etti. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük adımlar atan Millie, bu kez de genç yaşta annelik sorumluluğunu üstlenerek magazin gündemine bomba gibi düştü.

Genç yaşta dünya çapında şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things ile adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Eleven karakterine hayat veren Brown, kısa sürede sadece dizi severlerin değil, moda ve magazin dünyasının da gözdesi haline geldi. Ardından Enola Holmes film serisiyle beyaz perdede de parlamayı başardı.

Dizi ve filmlerle kariyerini sağlamlaştıran Millie, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 2023 yılında magazin sayfalarını meşgul eden gelişme ise kendisisin ani evlilik haberi olmuştu.

Millie Bobby Brown, 2024 yılında gerçekleşen düğünleriyle Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

2004 doğumlu oyuncu çoğu zaman yaşından büyük gözükmesi, tercih ettiği kıyafetler ve tarzıyla eleştirilirken düğün haberi de şaşkınlık yaratmıştı.

Özel hayatlarıyla gündeme oturan Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi çifti son olarak bebek haberiyle manşetlere yerleşti. İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bir kız çocuğu evlat edindiklerini duyurdu.

İşte o paylaşm:

“Bu yaz, evlat edinerek tatlı kızımızı ailemize kattık. Huzur ve mahremiyet içinde ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne başlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. 

Artık üç kişiyiz. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi.”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
