"Artık Üç Kişiyiz": 21 Yaşındaki Millie Bobby Brown Evliliğinin Yıldönümünde Kız Evlat Edindiklerini Duyurdu!

Genç yaşta evlenip magazin sayfalarına damga vuran Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, şimdi de sürpriz bir adım attı! Çift, kız çocuğu evlat edindiklerini duyurarak hayranlarını şok etti. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük adımlar atan Millie, bu kez de genç yaşta annelik sorumluluğunu üstlenerek magazin gündemine bomba gibi düştü.