Sevgili Kova, bugün senin için oldukça derin ve içsel bir gün olacak. Mars ile Plüton karşıtlığı, bilinçaltında sakladığın korkuları ve bastırdığın hedefleri ortaya çıkarıyor. Bu korkular ve hedefler belki de uzun zamandır seni geri çeken düşüncelerdi ve bugün onları sonunda bırakma fırsatı bulabilirsin. Bu farkındalık, seni içinden gelen tüm kısıtlamalardan özgürleştirecek.

Şimdi zihinsel temizlik yapmaktan kendini alamayacaksın. Kariyerle ilgili belki de uzun zamandır perde arkasında yürüyen bir konu bugün netleşebilir. Ancak unutma, acele etmek yerine sezgilerine güvenerek ilerlemek önemli. Bugün iç sesin seni doğru yola yönlendirecek, onu dinlemekten çekinme.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gizli kalmış duygular su yüzüne çıkabilir. İlişkide açıklık ve dürüstlük bugün seni rahatlatıcı bir etkiye sahip olacak. Bekarsan, beklenmedik bir çekimle karşılaşabilirsin. Bugün kalbin, sessiz ama derin bir şekilde konuşuyor. Onun sesini dinlemek, seni doğru kişiye yönlendirebilir. Duygularını bastırmak yerine onları kabul et ve yaşa. Bugün senin günün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…