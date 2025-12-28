Sevgili Kova, yılın son pazartesi günü ve belki de biraz içe dönük hissedebilirsin. Ama endişelenme, çünkü bu içe dönüş aslında seni daha da güçlendirecek. Güneş'in Oğlak burcunda olduğu bu dönemde, perde arkasında sessiz sedasız yaptığın hazırlıkların sonuçları yavaş yavaş görünmeye başlayacak.

2025 yılında sana başarısızlık kaygısı yaşatan ya da enerjini tüketen gizli streslerin bugün tamamen geride kalacak. İş hayatında ise henüz tam anlamıyla gün yüzüne çıkmamış, ancak yeni yılda büyük bir parlama gösterecek bir planın üzerine odaklanma fırsatı da bulacaksın. Bu süreçte sabırlı olman gerekiyor. Geleceği ellerinde tutuyor olabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise geçmişle olan bağların kopuyor... Evliliğin de dahil artık eski defterleri kapatabilirsin. 2026'ya daha hafif bir kalple, yeni umutlarla ve heyecanlarla girebilirsin. Geçmişte yaşadıkların artık sadece birer kötü anı ve onlardan çıkaracağın dersler seni daha güçlü kılacak. Daha da önemlisi bu süreçte ayrılıklar seni daha özgür kılacak. Kendini bulacak, gerçekten arzuladığın biriyle yoluna devam etme şansı elde edeceksin, buna inan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…