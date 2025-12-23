Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi ile gündemimde önemli değişiklikler olabilir. Bu geçiş, genellikle perde arkasında sessiz sedasız yürüyen işlere, gizli hazırlıklara, henüz tam anlamıyla şekillenmemiş planlara ve kulis çalışmalarına dikkat çeker. Bu süreçte, belki de kimsenin fark etmediği ama senin için büyük önem taşıyan adımlar atabilirsin. Unutma ki her ne kadar şimdilik küçük gibi görünseler de, bu adımlar ileride hayatında büyük değişiklikler yaratabilir.

Tam da bu yüzden iş hayatında strateji kurmaya odaklanmalısın. Belki de bir süredir aklında olan bir projeyi hayata geçirmek için cesur bir adım atmalısın. Ama yeni bir işe başlama ya da mevcut işini bir adım öteye taşıma düşüncelerin üzerine hızlı ilerleme arzusunu törpülemelisin. Sakince ilerlemek, yavaşça zirveye oturmanı sağlayacaktır. Daha da önemlisi zirveyi uzun vadede garantilemeni de sağlayacaktır.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi duygularını daha içe çekmene neden olabilir. Belki de henüz dile getirilmemiş, ama senin için derin bir anlam taşıyan sözler artık dudaklarından dökülebilir. Üstelik bu süreçte, duygularını daha derin bir şekilde yaşayabilir ve aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. İtiraf etmeye hazırsan, aşkı kucaklamaya da hazır olmalısın... Hem de biraz zorlu, iniş çıkışlı ve hırçın da olsa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…