Sevgili Kova, aşk hayatında bugün 'arkadaşlık ve zihinsel uyum' ön planda. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle sadece sevgili değil, aynı zamanda en yakın dost olduğunuzu hissedeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Birlikte geleceğe dair marjinal planlar yapmak, teknolojik bir aleti keşfetmek veya bir sosyal topluluğa katılmak aranızdaki bağı entelektüel anlamda güçlendirecek. Senin için aşk, özgürlüğünün kısıtlanmadığı bir alan demektir ve bugün partnerinin sana tanıdığı bu alan kalbini bir kez daha çalmasını sağlayacak.

Eğer kalbin boşsa, bugün bir arkadaş ortamında veya dijital bir platformda tanışacağın biri, zekasıyla seni can evinden vurabilir. Yıldızlar, bugün aşkta 'sıradan olanı' değil, 'sıra dışı olanı' aradığını söylüyor. Duygularını mantık süzgecinden geçirirken, kalbinin o masum heyecanına da biraz izin verirsen, aşkın en özgür halini tadabilirsin!