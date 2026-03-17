Sevgili Koç, aşk hayatında Venüs’ün desteğiyle romantik rüzgarlar esmeye başlıyor! Eğer yalnızsan, bugün hiç beklemediğin bir anda, sosyal medya üzerinden veya yakın bir arkadaş ortamında kalbini küt küt attıracak birisiyle tanışabilirsin. Heyecanını gizlemene gerek yok, doğallığın en büyük çekim gücün olacak. Yıldızlar, bugün flörtöz ve sempatik tavırlarının karşılıksız kalmayacağını müjdeliyor.

İlişkisi olan bir Koç isen, partnerinle arandaki tutku tavan yapabilir. Birlikte yeni bir hobiye başlamak veya akşam için küçük, sürpriz bir plan yapmak aranızdaki bağı iyice güçlendirecek. Gökyüzü, partnerine karşı daha açık ve şeffaf olmanı öneriyor; duygularını paylaştıkça aranızdaki buzlar tamamen eriyecek. Bugün sevgini göstermekten ve şımartılmaktan korkma, aşkın tadını çıkar!