Kova Burcu right-white
12 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.03.2026 - 18:16

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

12 Mart Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Sıradan bir gün gibi başlayacak olan bugün, aslında dostluğun aşka dönüştüğü bir romantik hikayeye dönüşecek. Belki de uzun zamandır yanı başında olan ve her anını paylaşan bir dostun, senin için farklı duygular beslemeye başlamış olabilir.

Onun sana olan bakışlarında bir değişiklik olduğunu fark ettiğinde ise ilk başta biraz endişelenebilirsin. Bu durum, belki de daha önce hiç düşünmediğin bir durum ve bu yüzden biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Belki de bu yeni durum, aşk hayatına yeni bir soluk getirebilir.

Tabii eğer halihazırda bir ilişkin varsa ve partnerin bu yeni durum karşısında seni kısıtlamaya çalışırsa, bu durum içindeki isyancı ruhu harekete geçirebilir. Bu durum, geceyi ayrı evlerde veya odalarda geçirmene neden olabilir. Ancak bu tür durumların çözümü için biraz zamana ihtiyaç olduğunu unutmamalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
Astroloji Editörü
