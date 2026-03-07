Sevgili Kova, bugün gökyüzünde oldukça heyecan verici bir olay gerçekleşiyor. Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu, aşk hayatında belirleyici ve net konuşmaların ön plana çıkacağı bir günün seni beklediğini işaret ediyor.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bugünün enerjisi seni, belki de uzun zamandır ertelediğin net sınırlar çizmeye yönlendirebilir. Partnerinin kıskançlık krizleri ve sana dayattığı hayat koşulları artık seni yoruyor olabilir. Belki de artık kendi hayatını yaşamak ve kendi kararlarını vermek istiyorsun.

Bu durumda, bugün istediğin ne ise açıkça dile getirmenin tam zamanı olabilir. Aşk hayatında bile olsa, kendi hayatını bir başkasına bırakmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…