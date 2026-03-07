onedio
Kova Burcu right-white
8 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.03.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? 

8 Mart Pazar günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde oldukça heyecan verici bir olay gerçekleşiyor. Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu, aşk hayatında belirleyici ve net konuşmaların ön plana çıkacağı bir günün seni beklediğini işaret ediyor.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bugünün enerjisi seni, belki de uzun zamandır ertelediğin net sınırlar çizmeye yönlendirebilir. Partnerinin kıskançlık krizleri ve sana dayattığı hayat koşulları artık seni yoruyor olabilir. Belki de artık kendi hayatını yaşamak ve kendi kararlarını vermek istiyorsun.

Bu durumda, bugün istediğin ne ise açıkça dile getirmenin tam zamanı olabilir. Aşk hayatında bile olsa, kendi hayatını bir başkasına bırakmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

