Kova Burcu right-white
7 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
06.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Mart Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Mart Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde ilginç bir şeyler oluyor. Balık burcundaki kavuşum, sezgilerini daha da güçlendiriyor. Bu durum ise senin gibi hava elementi bir burca oldukça ilginç bir deneyim olabilir. Zihinsel dalgalanmaların, uykuna hatta rüyalarına bile yansıyabilir. Belki de bugün, biraz daha fazla rüya göreceksin. Kim bilir, belki de rüyalarında geleceği bile görebilirsin!

Eğer bugün kendini biraz daha huzursuz hissedersen, bil ki bu tamamen normal. Ancak bu enerjiyi dengelemek için birkaç önerimiz var. Öncelikle, gün içinde ekran kullanımını biraz sınırlamayı düşün.  Ayrıca sağlıklı beslenmeye özen göster ve özellikle de akşam saatlerinde abur cubur kaçamaklarından uzak dur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

