Sevgili Kova, bugün romantik hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Sevgilinle birlikte olduğunda, birbirinize olan yakınlığınızı farklı bir boyuta taşıyacaksınız. Onun bir kitapla baş başa olduğu bir anda, senin de kendi hobilerine zaman ayırman ve ara sıra birbirinize olan sevgi dolu bakışlarınız, en yoğun anları bile sıradanlaştırabilir. Bu anlar, birlikteliğinizi daha da güçlendirecek ve sizin birbirinize olan bağlılığınızı pekiştirecek.

Birlikteyken bile bireysel zamanlar geçirebilme yeteneğiniz ise ilişkideki bağlılık ve özgürlük duygusunu aynı besleyecektir. Birbirinizi sevmek ve aynı zamanda kendi dünyanızda kalabilmek, ilişkinizi daha da özel kılacak. Tabii eğer bekarsan, belki de tam da böyle bir aşkı aramaya başlamanın zamanı gelmiştir. Etrafındaki insanlara daha dikkatli bak, belki de aradığın aşk hemen yanı başındadır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…