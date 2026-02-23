Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bir dönüm noktasındasın. Uzun zamandır belki de göz ardı ettiğin, belki de cesaret edemediğin bir konuşmayı yapmanın tam sırası. Partnerinle arandaki mesafeyi kapatmanın en etkili yolu, bugüne kadar konuşulmayıp halının altına süpürülen tüm konuları masaya yatırmak olabilir.

Küçük anlaşmazlıklar, söylenmemiş sözler, belki de birbirinizi daha iyi anlamak için konuşulması gereken konular... Hepsi bugün gündeme gelebilir. Bu konuşma belki de tüm geçmişi geride bırakmanın anahtarı olabilir. Ve unutma ki geçmişte kalan eski aşklarınla yüzleşmek, onları tamamen ardında bırakmanın ilk adımıdır. Eski defterleri birer birer kapatarak, kalbini yeni aşklara açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…