Sevgili Kova, bugün aşk rüzgarları senin yönüne esiyor ve duygusal dalgaların daha derinleşiyor. Bu dönem, kalbinin en derinlerinde sakladığın duyguları, söylemekten çekindiğin sözleri dillendirebileceğin bir zaman dilimi. Ama unutma ki söylemediğin her şey, karşı tarafın hislerine yansıyacak. Yani, sakladığın sırların, gizli kalmış duyguların su yüzüne çıkacak.

Tabii bu durumda dikkatli olmalısın! Çünkü açığa çıkan gerçekler, seni ve ilişkini derinden etkileyebilir. Belki de bugün, gerçekleri ortaya dökme ve duygularını ifade etme günüdür. Belki de bugüne, sakladığın her şeyi açığa vurarak başlamalısın. İçinde biriktirdiğin her duyguyu, her düşünceyi paylaşmak, sana hafiflik getirebilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…