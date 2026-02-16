Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Gökyüzünde Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, belki de bir süredir içinde bulunduğun ve seni yoran, üzen, enerjini tüketen ilişkiden ayrılmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor. Kalbini tutsak eden bu durumdan kurtulup onu özgürleştirmeye ne dersin?

Artık kendine değer verme ve hak ettiğin ilgiyi talep etme zamanı. Bu konuda kararlı olmalısın. Bugün başlayacak olan 6 aylık döngü, kalbini şifalandırmak ve kendine odaklanmak için mükemmel bir fırsat olabilir.

Geçmişte yaşadığın tüm olumsuzlukları, mutsuzlukları ve yeterince iyi olmayan ilişkileri geride bırakıp yeni bir aşka hazırlanmalısın. Kendini yeniden keşfetme ve aşka dair beklentilerini yeniden değerlendirme fırsatı sunan bu dönemde, belki de hayatına yeni bir aşk girebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…