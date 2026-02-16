onedio
17 Şubat Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu
17 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.02.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? 

17 Şubat Salı günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Gökyüzünde Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, belki de bir süredir içinde bulunduğun ve seni yoran, üzen, enerjini tüketen ilişkiden ayrılmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor. Kalbini tutsak eden bu durumdan kurtulup onu özgürleştirmeye ne dersin?

Artık kendine değer verme ve hak ettiğin ilgiyi talep etme zamanı. Bu konuda kararlı olmalısın. Bugün başlayacak olan 6 aylık döngü, kalbini şifalandırmak ve kendine odaklanmak için mükemmel bir fırsat olabilir.

Geçmişte yaşadığın tüm olumsuzlukları, mutsuzlukları ve yeterince iyi olmayan ilişkileri geride bırakıp yeni bir aşka hazırlanmalısın. Kendini yeniden keşfetme ve aşka dair beklentilerini yeniden değerlendirme fırsatı sunan bu dönemde, belki de hayatına yeni bir aşk girebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

