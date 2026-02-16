Sevgili Kova, bugün senin için özel bir gün! Çünkü Güneş Tutulması tam da senin burcunda gerçekleşiyor. Bu olay, hayatında yeni bir 6 aylık döngüyü başlatıyor ve bu döngü, kimliğin, hedeflerin ve kariyer yönün üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu Salı günü aldığın bir karar ise yeni döngünün başlangıcı olabilir ve seni bambaşka bir yola yönlendirebilir.

Belki de radikal bir projeye imza atacaksın, belki de iş değişikliği yapacaksın ya da belki de hayatına yeni bir yol haritası çizeceksin. Kim bilir, belki de tüm bu değişimlerin merkezinde sen olacaksın. Sahne tamamen senin, ışıklar üzerinde ve tüm gözler senin üzerinde olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, ayrılığın habercisi olabilir. Seni yoran, üzen ve toksikleşen ilişkiden kurtulmanın zamanı geldi. Kalbini özgürleştirmeye ne dersin? Artık hak ettiğin değeri almak için kararlı olmalısın. Bugün başlayacak olan 6 aylık döngüyü ise kalbini şifalandırmak için kullanmalısın. Geçmişten, mutsuzluktan ve yeterince iyi olmayan ilişkiden kurtulup yeni aşka hazırlanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…