Sevgili Kova, bugün senin için oldukça önemli bir gelişme yaşanıyor. Satürn, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, senin için bir dönüm noktası olabilir. İletişim tarzında belirgin bir değişim gözlemleyebilirsin. Daha önce belki de çekinerek ifade ettiğin düşüncelerini artık daha net ve kesin bir dille ifade edebilirsin. Kariyerinde bu durum özellikle ön plana çıkabilir. İş yerinde belki de daha önce hiç cesaret edemediğin şekilde sınırlarını çizebilir, kendini daha rahat ifade edebilirsin artık!

Öte yandan eğer eğitim, yazı, sunum ve anlaşmalar da gündemindeyse; Satürn sayesinde önemli fırsatlar elde edebilirsin. Zihinsel disiplin kazanmanı sağlayacak bu dönemde, öğreneceğin bilgiler ileride işine çok yarayabilir. Sözlerin daha fazla ağırlık kazanabilir, etrafındakiler üzerinde daha fazla etki yaratabilirsin. Her anlamda gücüne güç kattığın bu süreci en iyi şekilde değerlendir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu dönem, açık iletişimin önemini bir kez daha anlamanı sağlayacak. Belki de uzun zamandır konuşulmayan konular gündeme gelebilir, belirsizlikler dağılabilir. Bu süreçte, partnerinle olan iletişiminde daha açık ve net olman, ilişkinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir. Satürn'ün Koç burcuna geçişi, senin için birçok alanda yeni başlangıçların kapısını aralayabilir. Bu süreçte eğer bekarsan, yeni bir aşk da kapını çalabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…