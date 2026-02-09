Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, hayatına adeta bir bereket yağmuru sirayet ediyor. Bu özel gün, sadece para kazanma üzerine değil, kazandığın değerleri nasıl paylaşabileceğini ve hayatını nasıl daha konforlu bir hale getirebileceğini de düşünmek için bir fırsat. Bu süreçte öz güvenini, somut başarılarından ziyade, sahip olduğun eşsiz ruhsal yeteneklerinden alacaksın.

Finansal stratejilerini belirlerken ise 'sezgisel bereket' döneminde olduğunu bilmelisin. Rasyonel hesaplarına inancını da eklediğinde, kazancının katlanarak arttığını göreceksin. Bu arada sanatsal yatırımlar, estetik sektörler veya hayır işlerinden elde edilen dolaylı kazançlar da gündemini meşgul edebilir. Bu arada kazancının artması kadar giderlerinin artması da olası. Neyse ki bu bereketli dönemde kazanan hep sen olacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sadakat ve huzur arayışındasın. Partnerinin sana verdiği değeri somut bir şekilde hissetmek isteyebilir, ilişkini daha konforlu ve güvenli bir zemine taşımak için adımlar atabilirsin. Sevginin 'emek' ve 'değer' olduğunu, partnerine sunduğun her türlü küçük jestin aslında büyük bir aşkın parçası olduğunu fark ettiğin bir Salı günü seni bekliyor. Bu özel gün, aşkı ve değeri yeniden keşfetme fırsatı sunuyor sana! Galiba, partnerine bir kez daha aşık olacaksın ama o da sana yeniden vurulacak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…