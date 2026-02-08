Sevgili Kova, bugün Merkür'ün burcuna geçişiyle adeta bir kuantum bilgisayarın hızı ve keskinliğiyle düşünmeye başlıyorsun desek yeridir! Tam da bu noktada, haftanın henüz ilk gününde kendini her zamankinden daha net, daha hızlı ve daha 'sen' gibi hissetmeye başlıyorsun. Çevrendeki herkesin senin o kendine has, biraz tuhaf ama kesinlikle dahi fikirlerine hayranlıkla baktığı bir sürece adım atıyorsun.

Kariyerinde ve kişisel projelerinde imzanı atacağın o büyük çıkışı bugün planlamak için ideal bir zaman. Stratejin, kimseyi taklit etmemek ve tamamen orijinal kalmak üzerine kurulu. İnsanlar senin vizyonunu takip etmekte zorlansa bile, Pazartesi günü ulaştığın sonuçlar senin ne kadar haklı olduğunu kanıtlayacak. Bugünden itibaren haftanın başrol oyuncususun, sahne senin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da tüm kuralları sen yazıyorsun. Klasik romantizmin sıkıcı kalıplarını yıkıp partnerine hiç tatmadığı bir zihinsel uyarım sunacaksın. Sıra dışı tarzın ve özgür ruhun, karşı cins üzerinde hipnotik bir etki yaratacak. Aşk senin için bugün bir keşif alanı; hadi onu keşfedilmeye hazır ol. Sıradanlığın dışına çıkmaktan da korkma, çünkü aşkta ve hayatta sıra dışı olan her zaman daha çekici ve ilgi çekicidir. Görünen o ki bugün aşka eğlence katmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…