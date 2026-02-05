Sevgili Kova, bugün senin için ilginç bir gün olacak. Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, maddi konulara dair belirsizliklerin ortasında, sezgilerinin seni yönlendireceği bir süreç başlıyor. Büyük bir kalem harcama, yatırım ya da finansal risk gündemindeyse, içgüdülerinin seni doğru yöne çekeceğine inanabilirsin. Her ne kadar hislerin seni doğru yönlendirse de söz konusu mali riskler olduğunda somut verileri de göz ardı etmemelisin.

Bu arada kariyer hayatında da bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Yeteneklerini farklı bir şekilde değerlendirmen gerekebilecek bir durumla karşılaşabilirsin. Merkür'ün etkisiyle, maddi kazançlarını manevi tatminle birleştirmen gerektiğini hissettirebilirsin. Bugün belki de küçük bir fikir, uzun vadede yeni bir gelir kapısına dönüşebilir. Kendine güvenmen ise bu süreçte oldukça önemli.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sahiplenme duygusu artıyor. Kendini değerli hissetmek ve bu değeri karşındaki kişiden görmek istiyorsun. Tabii bu durumda partnerinin yaklaşımı, senin ona daha da yakınlaşmanı sağlayabilir ya da seni düşündürebilir. Zira artık sözlerden fazlasına ihtiyacın var ve bakalım, partnerin sana kendini değerli hissettirebilecek mi? Bizden küçük bir tavsiye, çok değerlisin ve bunu bilen, aşkını sahiplenen biriyle olmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…