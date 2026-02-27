Masumiyet Müzesi’nin Kemal’i Selahattin Paşalı ve Eşi Milano Moda Haftası'nda Boy Gösterdi!
Kemal Basmacı karakteriyle izleyicinin kalbinde derin izler bırakan Selahattin Paşalı, bu kez oyunculuğuyla değil tarzıyla gündemde. Başarılı isim, 26 Şubat’ta Milano Moda Haftası’nda Boss’un özel davetlisi olarak boy gösterdi. Eşi Lara Paşalı ile birlikte katıldığı davette klasik tercihleriyle dikkat çeken çiftin tarzı çok konululdu.
Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Selahattin Paşalı, hem dijital projelerde hem de ana akım işlerde adından söz ettirmeyi başarıyor.
