Masumiyet Müzesi’nin Kemal’i Selahattin Paşalı ve Eşi Milano Moda Haftası'nda Boy Gösterdi!

27.02.2026 - 09:24

Kemal Basmacı karakteriyle izleyicinin kalbinde derin izler bırakan Selahattin Paşalı, bu kez oyunculuğuyla değil tarzıyla gündemde. Başarılı isim, 26 Şubat’ta Milano Moda Haftası’nda Boss’un özel davetlisi olarak boy gösterdi. Eşi Lara Paşalı ile birlikte katıldığı davette klasik tercihleriyle dikkat çeken çiftin tarzı çok konululdu.

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından Selahattin Paşalı, hem dijital projelerde hem de ana akım işlerde adından söz ettirmeyi başarıyor.

Kariyerine kısa sürede güçlü yapımlar sığdıran Paşalı; özellikle Aşk 101’deki performansıyla genç kuşağın radarına girmiş, ardından Pera Palas’ta Gece Yarısı ve Ömer gibi projelerdeki oyunculuğuyla yeteneğini pekiştirmişti.

Şimdilerde ana akımda yayınlanan Kıskanmak dizisiyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, asıl büyük çıkışını, Kemal Basmacı karakterine hayat verdiği Masumiyet Müzesi uyarlamasıyla yaptı desek abartmış olmayız. Duygusal yoğunluğu yüksek bu projede gösterdiği performans, Paşalı’nın adını şu sıralar gündemden düşürmüyor.

Kemal Basmacı karakteriyle izleyiciyi derinden etkileyen Selahattin Paşalı, bu kez setlerden değil moda dünyasından ses getirdi.

Başarılı oyuncu yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da ilgi odağı. Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile dünyaevine girmişti. Çiftin aynı yıl dünyaya gelen kızlarıyla birlikte kurdukları gözlerden uzak ama bir o kadar da mutlu aile tablosu, magazin gündeminde sık sık takdir topluyor.

Başarılı oyuncu, 26 Şubat’ta Milano Moda Haftası kapsamında Boss’un özel davetlisi olarak İtalya’ya gitti.

Kırmızı halıda eşi Lara Paşalı ile birlikte boy gösteren Selahattin Paşalı klasik tarzıyla dikkat çekti.

