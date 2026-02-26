onedio
Nazlı ve Hacı Sabancı Çiftinin İkinci Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
26.02.2026 - 13:00

Cemiyet hayatının gözde çifti Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanırken, herkesin merak ettiği o detay sonunda ortaya çıktı. Çiftin bebek heyecanı günlerdir magazin kulislerinde konuşuluyordu. Beklenen açıklama ise Gel Konuşalım programında geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Sabancı çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetini canlı yayında duyurdu.

Cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Uzun yıllar süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikili, hem paylaşımları hem de uyumlu birliktelikleriyle magazin gündeminden hiç düşmedi.

Çift, ilk bebekleri Alara’yı 2023 yılında kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Minik Alara’nın doğumu cemiyet dünyasında büyük heyecan yaratmış, Sabancı ailesinin yeni üyesi uzun süre konuşulmuştu.

İkinci bebek haberi ise geçtiğimiz haftalarda kulislere düşmüş, çiftin yeniden bebek heyecanı yaşadığı iddia edilmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sessizliklerini bir süre koruyan Sabancı çiftinin ikinci bebeğinin cinsiyeti sonunda ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın yaptığı açıklamaya göre, Sabancı çiftinin ikinci bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı. Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin oğullarının 3 aylık olduğu öğrenildi. Hacı Sabancı oğulları olacağı haberlerini doğrularken bebeklerinin ismi için henüz karar almadıklarını da açıkladı.

