onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hacı Sabancı'nın Eşi Nazlı Sabancı İkinci Çocuğuna Hamile!

Hacı Sabancı'nın Eşi Nazlı Sabancı İkinci Çocuğuna Hamile!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.02.2026 - 12:14

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük krizle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Sabancı cephesinden bu kez mutluluk haberi geldi. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken’in aktardığı bilgilere göre Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeklerine hamile olduğu yönündeki iddiaları doğruladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, 2017'de başlayan uzun süreli aşklarının ardından 2021 senesinde dünyaevine girme kararı almıştı.

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, 2017'de başlayan uzun süreli aşklarının ardından 2021 senesinde dünyaevine girme kararı almıştı.

Çiftin evliliği 10 Ekim 2021 tarihinde sade bir nikah töreniyle gerçekleşti ve ardından 25 Haziran 2022’de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle kutlandı. Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin mutluluğu, 15 Ağustos 2023’te kızları Arzu Alara Sabancı’nın dünyaya gelmesiyle taçlandı.

Cemiyet hayatının en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz yıl başlarına gelen büyük kriz sonrası magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 4 yaşındaki Uzay isimli bir çocuğun biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğu DNA testleriyle resmen ortaya çıkınca, çiftin evliliğinin sona ereceğine dair ciddi söylentiler dolaşmıştı.

Bu kriz sonrası çiftin evliliğinin bitme noktasına geldiği konuşulsa da, ünlü çiftin son dönemde ailesini genişletme kararı aldığı ve Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddiaları magazin sayfalarında yer almaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın