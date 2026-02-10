Hacı Sabancı'nın Eşi Nazlı Sabancı İkinci Çocuğuna Hamile!
Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük krizle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Sabancı cephesinden bu kez mutluluk haberi geldi. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken’in aktardığı bilgilere göre Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeklerine hamile olduğu yönündeki iddiaları doğruladı.
Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, 2017'de başlayan uzun süreli aşklarının ardından 2021 senesinde dünyaevine girme kararı almıştı.
Bu kriz sonrası çiftin evliliğinin bitme noktasına geldiği konuşulsa da, ünlü çiftin son dönemde ailesini genişletme kararı aldığı ve Nazlı Sabancı’nın ikinci bebeğine hamile olduğu iddiaları magazin sayfalarında yer almaya başladı.
