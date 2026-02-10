İlayda Oymak’ın Estetik Sonrası Değişimi Elmacık Kemikleriyle Tanınan Anastasia Pokreshchuk’a Benzetildi!

Oymak, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman estetik görünümü ve sağlıklı yaşam tercihleri üzerinden tartışmalara da konu oldu.

İlayda Oymak’ın sosyal medyada dikkat çekmesine neden olan bir diğer konu da estetik müdahaleler hakkındaki açıklamaları oldu. Burun, dudak ve meme estetiği gibi işlemleri takipçileriyle paylaşan fenomen, bu deneyimlerin özgüvenini artırmadığını, zaten kendine güvenen bir kişi olduğunu dile getirmişti.