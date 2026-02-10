İlayda Oymak’ın Estetik Sonrası Değişimi Elmacık Kemikleriyle Tanınan Anastasia Pokreshchuk’a Benzetildi!
Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden İlayda Oymak, bu kez estetik görünümüyle gündeme oturdu. Daha önce açıklamaları, paylaşımları ve tarzıyla sık sık konuşulan Oymak, son haliyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yaptırdığı estetik işlemler sonrası elmacık kemiklerinin belirginleşmesiyle Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk’a benzetildi.
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan İlayda Oymak, YouTube ve Instagram gibi mecralarda belli bir takipçi kitlesine sahip.
Son paylaşımlarının ardından İlayda Oymak, bu kez görünümüyle gündeme geldi.
