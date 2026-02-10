onedio
İlayda Oymak’ın Estetik Sonrası Değişimi Elmacık Kemikleriyle Tanınan Anastasia Pokreshchuk’a Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
10.02.2026 - 09:27

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden İlayda Oymak, bu kez estetik görünümüyle gündeme oturdu. Daha önce açıklamaları, paylaşımları ve tarzıyla sık sık konuşulan Oymak, son haliyle sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yaptırdığı estetik işlemler sonrası elmacık kemiklerinin belirginleşmesiyle Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk’a benzetildi.

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan İlayda Oymak, YouTube ve Instagram gibi mecralarda belli bir takipçi kitlesine sahip.

Oymak, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman estetik görünümü ve sağlıklı yaşam tercihleri üzerinden tartışmalara da konu oldu. 

İlayda Oymak’ın sosyal medyada dikkat çekmesine neden olan bir diğer konu da estetik müdahaleler hakkındaki açıklamaları oldu. Burun, dudak ve meme estetiği gibi işlemleri takipçileriyle paylaşan fenomen, bu deneyimlerin özgüvenini artırmadığını, zaten kendine güvenen bir kişi olduğunu dile getirmişti.

Son paylaşımlarının ardından İlayda Oymak, bu kez görünümüyle gündeme geldi.

Yaptırdığı işlemler sonrası elmacık kemiklerinin belirginliği dikkat çeken Oymak, sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip isim olarak bilinen Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk’a benzetildi.

