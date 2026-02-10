onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın’ın Kendisini Takipten Çıkmasına Murat Boz’dan Cevap!

Demet Akalın’ın Kendisini Takipten Çıkmasına Murat Boz’dan Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.02.2026 - 08:56

Demet Akalın ile Blok3 arasında başlayan Spotify gerilimi, Murat Boz’un dahil olmasıyla bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Akalın’ın kendisini Instagram’dan takipten çıkmasıyla tartışmanın yeni adresi haline gelen Murat Boz ise sessiz kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin en sansasyonel isimlerinden Demet Akalın ile rap dünyasının genç yıldızı Blok3 arasında bir süredir devam eden Spotify gerilimi, bu kez bambaşka bir boyuta taşındı.

Pop müziğin en sansasyonel isimlerinden Demet Akalın ile rap dünyasının genç yıldızı Blok3 arasında bir süredir devam eden Spotify gerilimi, bu kez bambaşka bir boyuta taşındı.

Tartışmanın fitilini ateşleyen süreç, Akalın’ın Spotify listelerine yönelik “manipülasyon” ve “bot basma” imalarıyla başlamış, oklar kısa sürede Blok3’e çevrilmişti.

Akalın’ın imalı açıklamalarıyla alevlenen tartışmalar sürerken, son dönemin en çok dinlenen rapçilerinden olan Blok3’ün, başta Kusura Bakma olmak üzere birçok şarkısının aniden Spotify’dan kaldırılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Tam da bu tartışmalar sürerken gözler, müzik dünyasının diğer büyük isimlerine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, konuya dair yaptığı açıklamayla gündemin merkezine oturdu. Rapçilerin emeklerine yakından şahit olduğunu söyleyen Boz, yaşananların teknik bir sorun olabileceğini dile getirdi ve genç rapçilere açıkça destek verdi. “Üreten ve çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Onları gömmek değil, el üstünde tutmak lazım” sözlerinde bulundu.

Bu açıklamalar ise Demet Akalın cephesinde yeni bir hamleyi beraberinde getirdi. Daha önce Blok3’le Spotify listeleri ve bot iddiaları nedeniyle karşı karşıya gelen Akalın, Murat Boz’un sözlerinin ardından ünlü şarkıcıyı Instagram hesabından takipten çıktı.

Akalın'ın paylaşımı ise dikkat çekmişti:

Murat Boz cephesinden Demet Akalın'ın kendisini takipten çıkmasıyla ilgili bir açıklama geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın