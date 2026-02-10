Demet Akalın’ın Kendisini Takipten Çıkmasına Murat Boz’dan Cevap!

Tartışmanın fitilini ateşleyen süreç, Akalın’ın Spotify listelerine yönelik “manipülasyon” ve “bot basma” imalarıyla başlamış, oklar kısa sürede Blok3’e çevrilmişti.

Akalın’ın imalı açıklamalarıyla alevlenen tartışmalar sürerken, son dönemin en çok dinlenen rapçilerinden olan Blok3’ün, başta Kusura Bakma olmak üzere birçok şarkısının aniden Spotify’dan kaldırılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tam da bu tartışmalar sürerken gözler, müzik dünyasının diğer büyük isimlerine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, konuya dair yaptığı açıklamayla gündemin merkezine oturdu. Rapçilerin emeklerine yakından şahit olduğunu söyleyen Boz, yaşananların teknik bir sorun olabileceğini dile getirdi ve genç rapçilere açıkça destek verdi. “Üreten ve çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Onları gömmek değil, el üstünde tutmak lazım” sözlerinde bulundu.

Bu açıklamalar ise Demet Akalın cephesinde yeni bir hamleyi beraberinde getirdi. Daha önce Blok3’le Spotify listeleri ve bot iddiaları nedeniyle karşı karşıya gelen Akalın, Murat Boz’un sözlerinin ardından ünlü şarkıcıyı Instagram hesabından takipten çıktı.