Murat Boz'u Tek Hamlede Silen Demet Akalın'dan Sert Gönderme!

Geçtiğimiz saatlerde bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Boz, konuya dair yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Rapçilerin emeklerine yakından şahit olduğunu söyleyen Boz, Blok3’e açık destek verdi. Yaşananların teknik bir sorun da olabileceğini belirten ünlü şarkıcı, “Üreten ve çalışan çocuklara ihtiyacımız var, onları gömmek değil el üstünde tutmak lazım” sözleriyle genç rapçilere sahip çıktı.

Bu açıklamalar ise Demet Akalın cephesinde yeni bir hareketi beraberinde getirdi. Daha önce Blok3’le Spotify’daki liste düzeni ve bot iddiaları nedeniyle karşı karşıya gelen Akalın, Murat Boz’un sözlerinin ardından Instagram hesabından ünlü şarkıcıyı takipten çıktı.