Murat Boz'u Tek Hamlede Silen Demet Akalın'dan Sert Gönderme!
Demet Akalın ile rap dünyasının genç yıldızı Blok3 arasında başlayan Spotify gerilimi, bu kez Murat Boz’un dahil olmasıyla iyice büyüdü. Blok3’ün şarkılarının Spotify’dan kaldırılmasının ardından Murat Boz’un rapçilere açık destek vermesi, Demet Akalın cephesinde karşılıksız kalmadı. Akalın, ünlü şarkıcıyı takipten çıkmakla yetinmeyip yaptığı imalı paylaşımla magazin gündemini bir kez daha karıştırdı.
Demet Akalın’ın Spotify listelerinde manipülasyon ve bot basma iddialarına dair yaptığı imalı açıklamalarla başlayan gerilim, Blok3 üzerinden bambaşka bir boyuta taşınmıştı.
Tam bu tartışmalar sürerken, gözler müzik dünyasındaki diğer isimlere çevrildi.
Tartışmanın son perdesi ise Demet Akalın’dan geldi. Murat Boz’un Blok3’e verdiği destek açıklamalarının ardından Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi.
