Murat Boz'u Tek Hamlede Silen Demet Akalın'dan Sert Gönderme!

Murat Boz'u Tek Hamlede Silen Demet Akalın'dan Sert Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2026 - 12:21

Demet Akalın ile rap dünyasının genç yıldızı Blok3 arasında başlayan Spotify gerilimi, bu kez Murat Boz’un dahil olmasıyla iyice büyüdü. Blok3’ün şarkılarının Spotify’dan kaldırılmasının ardından Murat Boz’un rapçilere açık destek vermesi, Demet Akalın cephesinde karşılıksız kalmadı. Akalın, ünlü şarkıcıyı takipten çıkmakla yetinmeyip yaptığı imalı paylaşımla magazin gündemini bir kez daha karıştırdı.

Demet Akalın’ın Spotify listelerinde manipülasyon ve bot basma iddialarına dair yaptığı imalı açıklamalarla başlayan gerilim, Blok3 üzerinden bambaşka bir boyuta taşınmıştı.

Akalın’ın sözleriyle alevlenen tartışmalar sürerken, Blok3 cephesinde yaşanan son gelişme müzik gündemini adeta karıştırdı.

Son dönemin en popüler rapçilerinden Blok3’ün başta “Kusura Bakma” olmak üzere birçok şarkısının aniden Spotify’dan kaldırılması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Durumu fark eder etmez açıklama yapan Blok3, oldukça sert bir çıkışta bulunarak bu işin arkasında birilerinin olduğunu iddia etti. Mail hesabının ele geçirilmiş olabileceğini söyleyen rapçi, yaşananların tesadüf olmadığını vurgulamış ve “Kim varsa ortaya çıkacak” sözlerini kullanmıştı.

Tam bu tartışmalar sürerken, gözler müzik dünyasındaki diğer isimlere çevrildi.

Geçtiğimiz saatlerde bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Boz, konuya dair yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Rapçilerin emeklerine yakından şahit olduğunu söyleyen Boz, Blok3’e açık destek verdi. Yaşananların teknik bir sorun da olabileceğini belirten ünlü şarkıcı, “Üreten ve çalışan çocuklara ihtiyacımız var, onları gömmek değil el üstünde tutmak lazım” sözleriyle genç rapçilere sahip çıktı.

Bu açıklamalar ise Demet Akalın cephesinde yeni bir hareketi beraberinde getirdi. Daha önce Blok3’le Spotify’daki liste düzeni ve bot iddiaları nedeniyle karşı karşıya gelen Akalın, Murat Boz’un sözlerinin ardından Instagram hesabından ünlü şarkıcıyı takipten çıktı.

Tartışmanın son perdesi ise Demet Akalın’dan geldi. Murat Boz’un Blok3’e verdiği destek açıklamalarının ardından Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi.

Ünlü şarkıcı, “Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar” ifadelerinin yer aldığı görseli paylaşmasıyla dikkat çekti.

Paylaşımda herhangi bir isim geçmese de, zamanlama ve yaşananlar göz önüne alındığında bu sözlerin Murat Boz’a bir gönderme olduğu yorumları yapıldı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
