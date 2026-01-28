4 Ayda 20 Kilo Veren Bergüzar Korel'in Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı!
Bergüzar Korel’in galadaki fit hali merak uyandırınca, gözler bu değişimin arkasındaki sürece çevrildi. İlk ve Son galasında verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncuya sosyal medyadan peş peşe sorular gelince, Korel kilo verme sırrını açıkladı. Samimi ve filtresiz ifadeleriyle süreci anlatan oyuncu, zayıflamasının ardında “mucize” değil, disiplin olduğunu özellikle vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon ve sinema dünyasının iki güçlü ismi Bergüzar Korel ve Timuçin Esen, “İlk ve Son” projesinde ilk kez bir araya gelerek uzun süre konuşulacak bir buluşmaya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bergüzar Korel'in 4 ayda 20 kilo vermesinin ardından zayıflamasının ardındaki yöntem merak edildi. Korel yaptığı paylaşımla nasıl zayıfladığını tek tek anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın