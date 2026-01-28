onedio
Haberler
Magazin
4 Ayda 20 Kilo Veren Bergüzar Korel'in Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı!

4 Ayda 20 Kilo Veren Bergüzar Korel'in Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2026 - 11:25

Bergüzar Korel’in galadaki fit hali merak uyandırınca, gözler bu değişimin arkasındaki sürece çevrildi. İlk ve Son galasında verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncuya sosyal medyadan peş peşe sorular gelince, Korel kilo verme sırrını açıkladı. Samimi ve filtresiz ifadeleriyle süreci anlatan oyuncu, zayıflamasının ardında “mucize” değil, disiplin olduğunu özellikle vurguladı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının iki güçlü ismi Bergüzar Korel ve Timuçin Esen, “İlk ve Son” projesinde ilk kez bir araya gelerek uzun süre konuşulacak bir buluşmaya imza attı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının iki güçlü ismi Bergüzar Korel ve Timuçin Esen, "İlk ve Son" projesinde ilk kez bir araya gelerek uzun süre konuşulacak bir buluşmaya imza attı.

Yıllardır ayrı projelerde izlemeye alıştığımız Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in aynı hikâyede buluşması, daha ilk günden beklentiyi zirveye taşıdı. Güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandıran yapımın galası 27 Ocak akşamı gerçekleşti ve gece adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.

Bergüzar Korel’in fitliği galaya adeta damga vurdu. İlk ve Son dizisinin 27 Ocak akşamı gerçekleşen galasında kameralar bu kez sadece projeye değil, Korel’in gözle görülür şekilde incelen fiziğine çevrildi. Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen oyuncunun fit görünümü, zarif tarzıyla birleşince gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Bergüzar Korel'in 4 ayda 20 kilo vermesinin ardından zayıflamasının ardındaki yöntem merak edildi. Korel yaptığı paylaşımla nasıl zayıfladığını tek tek anlattı.

Bergüzar Korel'in 4 ayda 20 kilo vermesinin ardından zayıflamasının ardındaki yöntem merak edildi. Korel yaptığı paylaşımla nasıl zayıfladığını tek tek anlattı.

“Zor mu, zor evet. Ama bu yola girdiğim için çok mutluyum.

Zayıflığımla ilgili çok soru ve yorum geldiği için ilk kez yazıyorum bunları.

Hayatım boyunca çok kilo aldım verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Sporu hiç bırakmadım. Hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu.

Agresif yöntemleri denemedim; zaten ödüm kopar.

Hızlı değişimlerin kilo olarak dönüşü de maalesef çok hızlı oluyor.

Kimseye akıl vermek haddime değil, çok sorulduğu için yazmak istedim artık.

Ben bir koltuk üstünde tüm gün hamur işi yiyen, hiç hareket etmeyen bir halden bu hale geçtim.

İştahımla zor yarışırsın bu arada 😂 Ben yaptıysam sen de yaparsın.

Zayıflık için değil, sağlık için en çok 🤍”

