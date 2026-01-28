4 Ayda 20 Kilo Veren Bergüzar Korel'in Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı!

“Zor mu, zor evet. Ama bu yola girdiğim için çok mutluyum.

Zayıflığımla ilgili çok soru ve yorum geldiği için ilk kez yazıyorum bunları.

Hayatım boyunca çok kilo aldım verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Sporu hiç bırakmadım. Hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu.

Agresif yöntemleri denemedim; zaten ödüm kopar.

Hızlı değişimlerin kilo olarak dönüşü de maalesef çok hızlı oluyor.

Kimseye akıl vermek haddime değil, çok sorulduğu için yazmak istedim artık.

Ben bir koltuk üstünde tüm gün hamur işi yiyen, hiç hareket etmeyen bir halden bu hale geçtim.

İştahımla zor yarışırsın bu arada 😂 Ben yaptıysam sen de yaparsın.

Zayıflık için değil, sağlık için en çok 🤍”