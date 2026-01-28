"Mutluyuz mu?" Filminin Galasında Çocuk Oyuncu Gözyaşlarına Boğuldu!
Mutluyuz Mu? filminin galasında duygusal anlar yaşandı. Filmin küçük oyuncusu Damla Çolak, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken vefat eden babasından bahsedince gözyaşlarını tutamadı.
İbrahim Büyükak’ın kaleminden çıkan ve gündelik ilişkilerin içinden tanıdık duyguları mizahla harmanlayan Mutluyuz Mu?, güçlü oyuncu kadrosuyla daha vizyona girmeden merak uyandırmıştı.
Mutluyuz mu? filminin galası ise beklenmedik şekilde hüzünlü anlara sahne oldu.
