onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Mutluyuz mu?" Filminin Galasında Çocuk Oyuncu Gözyaşlarına Boğuldu!

"Mutluyuz mu?" Filminin Galasında Çocuk Oyuncu Gözyaşlarına Boğuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2026 - 09:02

Mutluyuz Mu? filminin galasında duygusal anlar yaşandı. Filmin küçük oyuncusu Damla Çolak, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken vefat eden babasından bahsedince gözyaşlarını tutamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Büyükak’ın kaleminden çıkan ve gündelik ilişkilerin içinden tanıdık duyguları mizahla harmanlayan Mutluyuz Mu?, güçlü oyuncu kadrosuyla daha vizyona girmeden merak uyandırmıştı.

İbrahim Büyükak’ın kaleminden çıkan ve gündelik ilişkilerin içinden tanıdık duyguları mizahla harmanlayan Mutluyuz Mu?, güçlü oyuncu kadrosuyla daha vizyona girmeden merak uyandırmıştı.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu daha önce aynı projede izleyip aralarındaki enerjiyi fark edenler bu birlikteliğe yabancı değil. İkili, Zengo filminde bir araya gelmiş; hem uyumları hem de yapımla izleyiciden tam not almıştı.

O projede yakaladıkları sinerji, ikilinin yeniden aynı yapımda buluşmasını kaçınılmaz hale getirirken, Mutluyuz Mu? galası dün akşam gerçekleşti.

Mutluyuz mu? filminin galası ise beklenmedik şekilde hüzünlü anlara sahne oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın