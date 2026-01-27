onedio
Hazal Kaya Çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya'nın İsimlerinin Anlamını Açıkladı!

27.01.2026 - 15:30

Hazal Kaya ile Ali Atay, sadece oyunculuklarıyla değil, aile hayatlarına dair samimi paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. İki çocuk annesi Kaya, oğulları Fikret Ali ve kızları Leyla Süreyya’nın isimlerinin nereden geldiğini anlattı.

Türk dizi ve sinema dünyasının en sevilen çiftlerinden Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, uzun soluklu bir aşkın ardından 6 Şubat 2019’da dünyaevine girdi.

İkili, yaklaşık beş yıl süren ilişkilerini nikâh masasında taçlandırmış, Hazal Kaya ve Ali Atay'ın mutlu günü büyük ses getirmişti.

Evliliklerini aynı yıl anne-baba olma heyecanıyla taçlandıran çiftin ilk çocukları oğulları Fikret Ali Atay'ı 2019’un son aylarında kucaklarına almıştı.

2023 yılı şubat ayında dünyaya gelen kızları Leyla Süreyya Atay'la Kaya ile Atay’ın mutluluğu ikiye katlanmıştı.

Hazal Kaya, çocuklarının adının Fikret Ali Atay ve Leyla Süreyya Atay koyma nedenini açıkladı.

