Bir Kullanıcının Danla Bilic'le Benzerliği Gündem Oldu!

Bir Kullanıcının Danla Bilic'le Benzerliği Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.01.2026 - 14:24

Danla Bilic bu kez yaptığı bir açıklama ya da paylaşımıyla değil, kendisine olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken bir kullanıcıyla adından bahsettirdi. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, benzerlik gündem oldu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, ne yaparsa yapsın gündemden düşmemeyi başaran ender isimlerden biri.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, ne yaparsa yapsın gündemden düşmemeyi başaran ender isimlerden biri.

YouTube’daki makyaj videolarıyla büyük bir takipçi kitlesi edinen Bilic, zaman içinde sosyal medya gündemini belirleyen çıkışları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Geçmişte futbolcularla yaşanan ifşa olaylarıyla magazin gündemini sallayan fenomen, şimdi yıllar sonra bu döneme dair itiraflarıyla yeniden konuşuluyor.

Instagram paylaşımlarından özel hayatına kadar her adımı ayrı ayrı mercek altına alınan Bilic, son dönemde Alper Potuk hakkındaki sözleriyle gündeme gelmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, bu kez kendisiyle neredeyse birebir benzeyen bir kullanıcıyla gündeme geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Danla Bilic, bu kez kendisiyle neredeyse birebir benzeyen bir kullanıcıyla gündeme geldi.

İkilinin aynı karede yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, benzerlik dikkat çekti.

twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
