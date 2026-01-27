onedio
article/comments
Annelik Sevinci Yaşayan Vildan Atasever'in Son Hali Kullanıcıların Dikkatini Çekti!

Annelik Sevinci Yaşayan Vildan Atasever'in Son Hali Kullanıcıların Dikkatini Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.01.2026 - 13:01

Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden Vildan Atasever, bu kez rol aldığı projelerle değil, son haliyle gündeme geldi. 44 yaşındaki oyuncunun doğallığı ve sade tarzı, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan görünümüyle kullanıcıların radarına giren Atasever, “hiç değişmemiş” yorumlarıyla yeniden konuşulmaya başladı.

Vildan Atasever, kariyeri boyunca televizyon ekranlarında iz bırakan pek çok projede yer almış isimlerden biri.

Vildan Atasever, kariyeri boyunca televizyon ekranlarında iz bırakan pek çok projede yer almış isimlerden biri.

Özellikle Kadın İsterse dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı karakterle hafızalara kazındı. Bıçak Sırtı, Samanyolu ve Gece Sesleri gibi döneminin ses getiren dizilerinde rol alan Atasever, ilerleyen yıllarda büyük projelerde yer almıştı.

Oyunculuğuyla yıllardır ekranlarda iz bırakan Vildan Atasever, özel hayatını da tıpkı kariyeri gibi sade ve gösterişten uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Atasever’in, sevilen şarkıcı Mehmet Erdem ile birlikteliği de yakından takip ediliyordu. Çift, 9 Eylül 2021 tarihinde, yakın çevrelerinin katıldığı sade ve samimi bir törenle dünyaevine girmişti.

Uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Vildan Atasever ile sevilen şarkıcı Mehmet Erdem, 26 Ocak 2026’da ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Vildan Atasever ile sevilen şarkıcı Mehmet Erdem, 26 Ocak 2026'da ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Çiftin erkek bebek sahibi olduğu ve oğullarına “Ali Kemal” adını verdikleri öğrenildi. Sağlıkla dünyaya gelen minik Ali Kemal için sosyal medyada tebrik mesajları yağdı. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

44 yaşındaki Vildan Atasever’in son hali sosyal medyada gündem oldu. Doğallığı ve güzelliğiyle dikkat çeken Atasever, yıllara meydan okuyan görünümüyle kullanıcıların radarına girdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
