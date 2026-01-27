Karısı Nicola Peltz'in Tarafını Tutan Brooklyn Beckham Annesi Victoria'yı Tek Hamlede Sildi!

Brooklyn Beckham’ın yıllar önce annesi Victoria Beckham’a ithafen yaptırdığı ‘anasının oğlu, ana kuzusu’ anlamına gelen ‘Mama’s Boy’ dövmesi uzun süre Brooklyn’in ailesine olan bağlılığının sembolü olarak görülmüştü.

Ancak Hello! Magazine’in haberine göre, son dönemde paylaşılan fotoğraflarda bu dövmenin büyük ölçüde kapatıldığı fark edildi. Dövmenin üzerine yapılan çiçek motiflerinin, Nicola Peltz’in düğün buketinden ilham aldığı iddiaları ise magazin ateşini iyice harladı. Tamamen sildirilmiş olmasa da “Mama’s Boy” yazısının artık neredeyse görünmez hale gelmesi, sosyal medyada “Bu açık bir mesaj mı?” sorularını beraberinde getirdi.

Brooklyn’in dövme koleksiyonunda karısı Nicola’ya adanmış pek çok detay yer alıyor. Brooklyn Beckham daha önce vücuduna eşi Nicola'nın portresi ve gözleri gibi pek çok detayı dövme yaptırmıştı.