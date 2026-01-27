onedio
Karısı Nicola Peltz'in Tarafını Tutan Brooklyn Beckham Annesi Victoria'yı Tek Hamlede Sildi!

Karısı Nicola Peltz'in Tarafını Tutan Brooklyn Beckham Annesi Victoria'yı Tek Hamlede Sildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.01.2026 - 09:55

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in evliliği, daha ilk günden itibaren Beckham ailesinde dengeleri altüst etti. Düğün gecesinde yaşandığı iddia edilen “ilk dans” krizi, Victoria Beckham’la araya giren mesafe ve Brooklyn’in ailesiyle ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamalar derken, gözler bu kez bambaşka bir detaya çevrildi. Yıllar önce Brooklyn'in annesine ithafen yaptırdığı dövmesinin artık görünmemesi, magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Kaynak: https://www.hellomagazine.com/celebri...
Brooklyn Beckham’ın 2022 yılında Nicola Peltz ile dünyaevine girmesi, sadece bir düğünle sınırlı kalmadı; Beckham ailesinde dengeler adeta yeniden yazıldı.

Özellikle Brooklyn’in evlilik sonrası eşine olan aşırı düşkünlüğü, her fırsatta Nicola’yı önceliklendirmesi ve ailesinden çok eşiyle vakit geçirmesi “hanımcılık” yorumlarını beraberinde getirdi. Davetlerdeki mesafeli halleri, aile etkinliklerine katılmaması ve sosyal medya paylaşımlarındaki tercihleri kulisleri çoktan hareketlendirmişti.

Ancak işlerin gerçekten tepetaklak olmasına neden olan asıl kırılma, Brooklyn’in ailesiyle ilişkisine dair yaptığı açık ve mesafeli açıklamalar oldu. İşte o noktadan sonra “basit bir gelin-kaynana meselesi” olduğu düşünülen olay, çok daha büyük bir aile krizine dönüştü.

Brooklyn ile Nicola’nın düğünündeki “ilk dans” iddası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Düğüne DJ olarak katılan Fat Tony, olayların perde arkasını anlatmıştı: gece ilerlerken sahneye çıkan Marc Anthony'nin mikrofonu alıp “salondaki en güzel kadın” diyerek Victoria Beckham’ı dansa davet ettiği ancak bu sırada Brooklyn’in eşiyle ilk dansının gerçekleşmesi gerektiğini anlatan DJ'in sözleri şok etkisi yaratmıştı.

Biz de ilk dans polemiğinin perde arkasıyla ilgili detaylardan bahsetmiştik:

Tüm bu gerilimin gölgesinde gözler Brooklyn Beckham’ın yıllar önce annesi Victoria Beckham’a ithafen yaptırdığı “Mama’s Boy” dövmesine çevrildi.

Brooklyn Beckham’ın yıllar önce annesi Victoria Beckham’a ithafen yaptırdığı ‘anasının oğlu, ana kuzusu’ anlamına gelen ‘Mama’s Boy’ dövmesi uzun süre Brooklyn’in ailesine olan bağlılığının sembolü olarak görülmüştü.

Ancak Hello! Magazine’in haberine göre, son dönemde paylaşılan fotoğraflarda bu dövmenin büyük ölçüde kapatıldığı fark edildi. Dövmenin üzerine yapılan çiçek motiflerinin, Nicola Peltz’in düğün buketinden ilham aldığı iddiaları ise magazin ateşini iyice harladı. Tamamen sildirilmiş olmasa da “Mama’s Boy” yazısının artık neredeyse görünmez hale gelmesi, sosyal medyada “Bu açık bir mesaj mı?” sorularını beraberinde getirdi.

Brooklyn’in dövme koleksiyonunda karısı Nicola’ya adanmış pek çok detay yer alıyor. Brooklyn Beckham daha önce vücuduna eşi Nicola'nın portresi ve gözleri gibi pek çok detayı dövme yaptırmıştı.

