Karısı Nicola Peltz'in Tarafını Tutan Brooklyn Beckham Annesi Victoria'yı Tek Hamlede Sildi!
Kaynak: https://www.hellomagazine.com/celebri...
Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in evliliği, daha ilk günden itibaren Beckham ailesinde dengeleri altüst etti. Düğün gecesinde yaşandığı iddia edilen “ilk dans” krizi, Victoria Beckham’la araya giren mesafe ve Brooklyn’in ailesiyle ilgili yaptığı dikkat çekici açıklamalar derken, gözler bu kez bambaşka bir detaya çevrildi. Yıllar önce Brooklyn'in annesine ithafen yaptırdığı dövmesinin artık görünmemesi, magazin dünyasında büyük ses getirdi.
Brooklyn Beckham’ın 2022 yılında Nicola Peltz ile dünyaevine girmesi, sadece bir düğünle sınırlı kalmadı; Beckham ailesinde dengeler adeta yeniden yazıldı.
Brooklyn ile Nicola’nın düğünündeki “ilk dans” iddası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Tüm bu gerilimin gölgesinde gözler Brooklyn Beckham’ın yıllar önce annesi Victoria Beckham’a ithafen yaptırdığı “Mama’s Boy” dövmesine çevrildi.
