M Lisa ve Mert Yazıcıoğlu'nun Aynı Arka Plandan Yaptığı Paylaşım Aşk İddiası Çıkardı!
Kariyerinin zirvesinde olan Mert Yazıcıoğlu’nun adı bu kez M Lisa ile çıkan aşk iddialarıyla yeniden anılmaya başladı. Tesadüf mü, yoksa eski defterler yeniden mi açıldı? Sosyal medyayı sallayan o paylaşım aşk iddialarını gündeme taşdıdı!
AŞK 101’le hayatımıza girdiği günden beri karizması ve yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, son yıllarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmişti.
Yazıcıoğlu’nun sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile 2024 yazında gözlerden uzak şekilde üç ay boyunca bir ilişki yaşadığı, ardından da çiftin ayrıldığı öne sürülmüştü.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
