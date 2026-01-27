onedio
M Lisa ve Mert Yazıcıoğlu'nun Aynı Arka Plandan Yaptığı Paylaşım Aşk İddiası Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.01.2026 - 09:02

Kariyerinin zirvesinde olan Mert Yazıcıoğlu’nun adı bu kez M Lisa ile çıkan aşk iddialarıyla yeniden anılmaya başladı. Tesadüf mü, yoksa eski defterler yeniden mi açıldı? Sosyal medyayı sallayan o paylaşım aşk iddialarını gündeme taşdıdı!

AŞK 101’le hayatımıza girdiği günden beri karizması ve yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, son yıllarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmişti.

Şimdilerde ise Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakteriyle ekranlara dönen oyuncu, kariyerinde zirve adımlarını art arda atıyor. Hal böyleyken özel hayatı da yine mercek altına alınıyor.

Yakışıklı oyuncu, bir dönem Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ve oldukça olaylı şekilde sona eren ilişkisiyle magazin manşetlerinden düşmemişti. Ayrılığın ardından yaşananlar, taraflardan gelen imalı paylaşımlar derken bu ilişki uzun süre gündemde kalmıştı.

Afra Saraçoğlu sonrası Dilan Çiçek Deniz’le kısa süreli bir yakınlaşma yaşayan Yazıcıoğlu, yoğun çalışma temposunu gerekçe göstererek aşk hayatına ara verdiğini ve kalbinin boş olduğunu söylemişti. Kariyerine odaklanan oyuncu, bir süre romantik iddialardan uzak durmayı tercih etmişti.

2024 yazında Olimpiyatlar sırasında Norveçli atlet Embla Matilde Njerve’yi beğenmesiyle sosyal medyada ortalık bir anda karışmış, gelen tepkilerin ardından beğenisini geri çeken Yazıcıoğlu, konuyu daha fazla büyütmemeyi seçmişti.

2024 yılının Ağustos ayında ise, biz ayakta uyurken, Mert Yazıcıoğlu’nun kalbinin aslında çoktan dolu olduğu iddia edilmişti!

Yazıcıoğlu’nun sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile 2024 yazında gözlerden uzak şekilde üç ay boyunca bir ilişki yaşadığı, ardından da çiftin ayrıldığı öne sürülmüştü.

İddiaların ardından M Lisa’ya Mert Yazıcıoğlu sorulmuş, genç şarkıcı net bir dille “öyle bir durum yok” yanıtını vermişti. Konu kapanmış gibi görünürken, geçtiğimiz gün gelen bir paylaşım her şeyi yeniden alevlendirdi.

M Lisa’nın paylaştığı ve Mert Yazıcıoğlu’nun daha önce sosyal medya hesabında paylaştığı arka planla birebir örtüşen bir poz, “Bu ev Mert’in evi mi?” sorularını beraberinde getirdi. Aşk iddiaları yeniden gündeme taşınırken, sosyal medya adeta ikiye bölündü. İkilinin ayrılık sonrası yeniden barıştığını düşünenler de oldu, ilişkilerinin uzun süredir devam ettiğini savunanlar da.

