M Lisa ve Mert Yazıcıoğlu'nun Aynı Arka Plandan Yaptığı Paylaşım Aşk İddiası Çıkardı!

İddiaların ardından M Lisa’ya Mert Yazıcıoğlu sorulmuş, genç şarkıcı net bir dille “öyle bir durum yok” yanıtını vermişti. Konu kapanmış gibi görünürken, geçtiğimiz gün gelen bir paylaşım her şeyi yeniden alevlendirdi.

M Lisa’nın paylaştığı ve Mert Yazıcıoğlu’nun daha önce sosyal medya hesabında paylaştığı arka planla birebir örtüşen bir poz, “Bu ev Mert’in evi mi?” sorularını beraberinde getirdi. Aşk iddiaları yeniden gündeme taşınırken, sosyal medya adeta ikiye bölündü. İkilinin ayrılık sonrası yeniden barıştığını düşünenler de oldu, ilişkilerinin uzun süredir devam ettiğini savunanlar da.