Ayakta Uyumuşuz: Bir Süredir Kalbi Boş Olan Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Ayakta Uyumuşuz: Bir Süredir Kalbi Boş Olan Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi
2. sayfa'nın özel haberine göre, Mert Yazıcıoğlu’nun sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile gözlerden uzak bir şekilde üç ay boyunca aşk yaşadığı iddia edildi. Ardından, çiftin geçen ay ayrıldığı söylendi.
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AŞK 101'le hayatımıza girdiği günden beri karizması ve yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu şu sıralar Kızıl Goncalar dizisiyle herkesin favorisi biliyorsunuz.
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Aşk hayatıyla gündeme gelen yakışıklı oyuncu Afra Saraçoğlu ile olan olaylı ayrılığıyla ve ardından yaşadıklarıyla uzun süre boyunca magazin manşetlerinden düşmemişti.
Dilan Çiçek Deniz'le kısa bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu yoğun çalışma temposuyla birlikte kariyerinin zirvesini yaşarken aşk meşk işlerine ara vermiş ve kalbinin boş olduğunu söylemişti.
Olimpiyatlarla birlikte gündeme gelen Embla Matilde Njerve isimli Norveçli atleti beğenmesiyle kafaları allak bullak eden ve sevenlerinin yüreklerini hoplatan Yazıcıoğlu aldığı tepkiyle birlikte beğenisini de geri çekmişti.
Fakat biz ayakta uyurken Mert Yazıcıoğlu aşkı çoktan başkasında bulmuş! 2. Sayfa'nın özel haberine göre yakışıklı oyuncunun sahne ismi M Lisa olan şarkıcı Melisa Gülen ile gözlerden uzak bir şekilde üç ay boyunca aşk yaşadığı iddia edildi.
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Ortaya atılan iddiada 3 aylık ilişkilerinin ardından ayrıldığı söylenen ikilinin birlikteliğine ve namı diğer Cüneyd Efendi'ye yorum yağdı!
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