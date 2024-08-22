Kendisinden 22 Yaş Küçük Samar Dadgar ile Evlenen Özcan Deniz'in Çocuk Sorularına Verdiği Cevap Tepki Çekti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ikinci çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri gündeme bomba gibi düştü. Deniz, kendisinden 22 yaş genç eşi Samar Dadgar'la olan evliliğinden dünyaya gelecek çocuk için “Onun 10’lu yaşlarında ben 70’lere dayanıyorum” sözleriyle ikinci çocuk konusunda sıcak bakmadığını söyleyince sosyal medyada tepki çekti.