Kendisinden 22 Yaş Küçük Samar Dadgar ile Evlenen Özcan Deniz'in Çocuk Sorularına Verdiği Cevap Tepki Çekti
Kendisinden 22 Yaş Küçük Samar Dadgar ile Evlenen Özcan Deniz'in Çocuk Sorularına Verdiği Cevap Tepki Çekti
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ikinci çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri gündeme bomba gibi düştü. Deniz, kendisinden 22 yaş genç eşi Samar Dadgar'la olan evliliğinden dünyaya gelecek çocuk için “Onun 10’lu yaşlarında ben 70’lere dayanıyorum” sözleriyle ikinci çocuk konusunda sıcak bakmadığını söyleyince sosyal medyada tepki çekti.
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Son olarak Kızıl Goncalar dizisiyle karşımıza çıkan Özcan Deniz çok beğenilen oyunculuğu ile bir kez daha gözlere girmeyi başarmıştı.
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Yetenekleri ve karizmasıyla dikkat çeken Özcan Deniz özel hayatıyla da magazinin önde gelen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, 2018 yılında evlilik kararı almıştı. Evlilik kararı alındığında Aktan, 8 aylık hamileydi. Çiftimiz, kısa süre sonra oğullarını kucaklarına aldı. Fakat kısa süre sonra bu evlilikte bazı sorunlar olduğu, çiftin boşanacağı iddiaları ortaya atılmış ve ikili 2019 senesinde yollarını ayırmıştı.
Şiddet, hakaret ve ihanet iddialarıyla oldukça çekişmeli geçen boşanma süreci çift arasındaki velayet davasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Son olarak, Deniz, Feyza Aktan’a karşı "haksız işgal tazminatı" davası açmıştı. Bu dava, Deniz’in boşanma sürecinde yaşanan çatışmaları ve anlaşmazlıkları yeniden alevlendirmişti.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile dünyaevine giren Özcan Deniz gündeme bomba gibi düşmüş ve herkesi şaşırtmıştı.
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Özellikle aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken Özcan Deniz ve Samar Dadgar geçtiğimiz gün Dadgar'ın 30. yaş gününü kutlamak için bir etkinlik düzenledi!
Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar’ın 30’uncu yaş gününü önceki gece Kulis Maslak’ta düzenlenen büyük bir partiyle kutladı. Çıkışta eşiyle birlikte mutluluk pozları veren Deniz, “Uzun zamandır böyle eğlenmemiştik. Dayanamadım, sahneye de çıktım” dedi.
Parti sonrası, Deniz’e “İkinci kez baba olmak ister misiniz?” sorusu yöneltildi. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Size samimi olayım mı?” diyerek,“Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Şu anda tamamen onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorum. Onlara ne kadar süre eşlik edebileceğimi bilmiyorum ve genç oldukları dönemde yaşlı olmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.
Özcan Deniz, bir çocuk daha dünyaya getirmenin kendisi için zorlayıcı olacağını “Şu an bir çocuk daha dünyaya getirsek, 10’lu yaşlarda ben 70’lere dayanıyorum. Bunu göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır.” şeklinde belirten Özcan Deniz sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!
İşte o anlar 👇
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