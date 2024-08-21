Çocuk Alıkoyma İddialarını Yalanlayan Nilüfer'in Sözlerinin Üstüne Seren Serengil Kendince Doğruları Açıkladı
Çocuk Alıkoyma İddialarını Yalanlayan Nilüfer'in Sözlerinin Üstüne Seren Serengil Kendince Doğruları Açıkladı
Reha Muhtar’ın geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınması, uzun süredir gündemden düşmüyor. Kazanın ardından başlayan aile savaşı, eski eşi Deniz Uğur’un, Muhtar’ın diğer eski eşi Nilüfer’in kızıyla öz oğlu Poyraz’ı kaçırdığı iddialarıyla daha da hararetlendi. Bu tartışma, şarkıcı Nilüfer’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla iyice alevlendi. Nilüfer, birçok ünlü isimden destek alırken, Seren Serengil’in konuya yönelik sert çıkışı olay oldu.
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Gece saatlerinde evinde düşüp beyin kanaması geçiren Reha Muhtar, acil olarak hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Bu talihsiz olayın ardından aile içindeki karışıklık, magazin gündeminin en sıcak konularından biri haline geldi. Muhtar’ın sağlık durumu endişe yaratırken, aile içindeki çatışmalar da dikkatleri üzerine çekti.
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Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, Uğur’un oğlu Poyraz’ın yanında fazla alkol alıp araç kullandığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak, tartışma bu iddialarla sınırlı kalmadı. Nilüfer ve evlatlık kızı Ayşe Nazlı, Reha Muhtar’ın beyin kanaması geçirmesinin ardından Poyraz’ı kaçırmakla suçlandı.
Deniz Uğur, konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Çocuğumu arıyorum sabahtan beri, Ayşe Nazlı ve Nilüfer almış çocuğu götürmüş, göstermiyorlar bana. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Bir anne olarak neden böyle bir şey yaşıyorum?” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, olayın daha da büyümesine ve medyada geniş yankı uyandırmasına neden oldu.
Bu karışıklığın ardından, ünlü şarkıcı Nilüfer sessizliğini bozdu ve olayın kendi cephesinden detaylarını paylaştı. Nilüfer, Deniz Uğur’un iddialarını net bir dille yalanlayarak, Poyraz’ın kaçırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.
Nilüfer’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla ortalık iyice karıştı... Şarkıcı, birçok ünlü isimden destek alırken, Seren Serengil’in konuya yönelik sert çıkışı olay oldu.
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Seren Serengil'in "kızınız bende oradayken poyraz bende kalacak dedi, annesine gitmeyecek dedi" ifadelerini "maalesef doğruları açıklamak zorundayım" şeklinde noktalaması ortalığı iyice karıştırdı.
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