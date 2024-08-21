Çocuk Alıkoyma İddialarını Yalanlayan Nilüfer'in Sözlerinin Üstüne Seren Serengil Kendince Doğruları Açıkladı

Reha Muhtar’ın geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınması, uzun süredir gündemden düşmüyor. Kazanın ardından başlayan aile savaşı, eski eşi Deniz Uğur’un, Muhtar’ın diğer eski eşi Nilüfer’in kızıyla öz oğlu Poyraz’ı kaçırdığı iddialarıyla daha da hararetlendi. Bu tartışma, şarkıcı Nilüfer’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla iyice alevlendi. Nilüfer, birçok ünlü isimden destek alırken, Seren Serengil’in konuya yönelik sert çıkışı olay oldu.