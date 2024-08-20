Feyza Altun'dan Reha Muhtar Hakkında Şok İddia: "Alkollüyken Düştü, Nilüfer ve Kızı Oğlunu Kaçırdı"
Feyza Altun'dan Reha Muhtar Hakkında Şok İddia: "Alkollüyken Düştü, Nilüfer ve Kızı Oğlunu Kaçırdı"
Avukat Feyza Altun, geçtiğimiz saatlerde geçirdiği kaza sonucunda yoğun bakıma alınıp entübe edilen Reha Muhtar ve eski eşi Nilüfer ile evlat edindiği kızı hakkında şok iddialarda bulundu. Reha Muhtar'ın bir diğer eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un avukatı olan Feyza Altun, çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti, kaza anına dair detaylar verdi.
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Sabah saatlerinde gazeteci Reha Muhtar'ın gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildiği, evinde düştüğünü ve yaralandığını öğrenmiştik.
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Geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar'ın olaylı boşandığı ve hala da davalı olduğu eski eşi Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, hem kaza anı hakkında hem de sonrasıyla ilgili ilginç detaylar açıkladı.
Bir de üstüne Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın müşterek çocuğu Poyraz'ın diğer eski eşi şarkıcı Nilüfer ve evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı tarafından kaçırılıp alıkonulduğunu duyurdu.
Reha Muhtar'ın dün gece bir balık restoranında oğlu Poyraz'ın yanında yüklü miktarda alkol alıp araba kullandığını ve daha arabaya binmeden ayakta duramadığını şahitler tarafından öğrendiğini belirten Feyza Altun, kendisinin evdeki kazayı bu sebeple yaşadığını vurguladı. Olayı basından öğrendiklerini de ekledi.
Deniz Uğur'la Reha Muhtar'ın babasının yanında olan müşterek oğulları Poyraz için ise eski eş şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğu ve annesine geri verilmeyeceği bilgisinin verildiğinin altını çizdi.
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Son olarak Nilüfer ve kızına çocuk kaçırmadan suç duyurunda bulunmak üzere adliyeye gittiklerini söyleyen Feyza Altun, "Bir çocuğun; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyununu vicdanına bırakıyoruz." dedi.
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