Feyza Altun'dan Reha Muhtar Hakkında Şok İddia: "Alkollüyken Düştü, Nilüfer ve Kızı Oğlunu Kaçırdı"

Avukat Feyza Altun, geçtiğimiz saatlerde geçirdiği kaza sonucunda yoğun bakıma alınıp entübe edilen Reha Muhtar ve eski eşi Nilüfer ile evlat edindiği kızı hakkında şok iddialarda bulundu. Reha Muhtar'ın bir diğer eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un avukatı olan Feyza Altun, çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti, kaza anına dair detaylar verdi.