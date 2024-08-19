1.5 Senede Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'yı Yadırgayan Burak Deniz'in Aşk Uzmanı Tripleri Gümletti!

Geçtiğimiz saatlerde evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Burak Deniz, 1.5 yıllık aşk yaşayıp evlenme kararı alan çifti yadırgadı. Aşk uzmanı triplerine girip ilişki analiz eden Burak Deniz, hem tepki çekti hem de dillere düştü!