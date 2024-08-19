1.5 Senede Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'yı Yadırgayan Burak Deniz'in Aşk Uzmanı Tripleri Gümletti!
1.5 Senede Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'yı Yadırgayan Burak Deniz'in Aşk Uzmanı Tripleri Gümletti!
Geçtiğimiz saatlerde evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Burak Deniz, 1.5 yıllık aşk yaşayıp evlenme kararı alan çifti yadırgadı. Aşk uzmanı triplerine girip ilişki analiz eden Burak Deniz, hem tepki çekti hem de dillere düştü!
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"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamayan aşıkları canlandırırken gerçek hayatta da aşık oldu!
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Bir buçuk yıl boyunca gözlerden uzak bir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz saatlerde evlendi!
Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde bir röportaj da Burak Deniz'le yapıldı!
Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın 1.5 yıllık aşkın ardından evlilik kararını nasıl verdiğini bir türlü anlamlandıramayan Deniz, aşkı bir tık yadırgadı.
"Tabii mutlu olsunlar çok çok mutlu olsunlar ama yani 1.5 senede ben... Çok sevmişler diyelim yani!" açıklamasında bulunan Burak Deniz, durumun kendisine enteresan geldiğini mimikleriyle de belli etti. 'Hayatınızda radikal kararlar alır mısınız?' sorusuna ise "yapmam dediğim her şeyi yaptım büyük konuşmak istemiyorum" diyerek kaçamak cevap verdi!
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Aşk uzmanı triplerindeki hali de hem dikkat çekti hem de alay konusu oldu tabii! Buyrun, kimler neler demiş beraber bakalım! 👇
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