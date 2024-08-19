Görüş Bildir
Haberler
Magazin
1.5 Senede Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'yı Yadırgayan Burak Deniz'in Aşk Uzmanı Tripleri Gümletti!

1.5 Senede Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'yı Yadırgayan Burak Deniz'in Aşk Uzmanı Tripleri Gümletti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 01:22

Geçtiğimiz saatlerde evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Burak Deniz, 1.5 yıllık aşk yaşayıp evlenme kararı alan çifti yadırgadı. Aşk uzmanı triplerine girip ilişki analiz eden Burak Deniz, hem tepki çekti hem de dillere düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamayan aşıkları canlandırırken gerçek hayatta da aşık oldu!

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamayan aşıkları canlandırırken gerçek hayatta da aşık oldu!

Bir buçuk yıl boyunca gözlerden uzak bir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz saatlerde evlendi!

Bir buçuk yıl boyunca gözlerden uzak bir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz saatlerde evlendi!

Kaçıranlar için düğünden gelen ilk görüntüleri ve damadın gözyaşlarını tutamadığı anları bu yazımızda derlemiştik:

Hatta nikah sonrası röportaj veren çiftin evlilik teklifinin nasıl geldiğini hepimizin kalbini eriterek anlattığı anlara da bu yazımızda yer vermiştik:

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde bir röportaj da Burak Deniz'le yapıldı!

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde bir röportaj da Burak Deniz'le yapıldı!

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın 1.5 yıllık aşkın ardından evlilik kararını nasıl verdiğini bir türlü anlamlandıramayan Deniz, aşkı bir tık yadırgadı.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın 1.5 yıllık aşkın ardından evlilik kararını nasıl verdiğini bir türlü anlamlandıramayan Deniz, aşkı bir tık yadırgadı.

"Tabii mutlu olsunlar çok çok mutlu olsunlar ama yani 1.5 senede ben... Çok sevmişler diyelim yani!" açıklamasında bulunan Burak Deniz, durumun kendisine enteresan geldiğini mimikleriyle de belli etti. 'Hayatınızda radikal kararlar alır mısınız?' sorusuna ise "yapmam dediğim her şeyi yaptım büyük konuşmak istemiyorum" diyerek kaçamak cevap verdi!

"Tabii mutlu olsunlar çok çok mutlu olsunlar ama yani 1.5 senede ben... Çok sevmişler diyelim yani!" açıklamasında bulunan Burak Deniz, durumun kendisine enteresan geldiğini mimikleriyle de belli etti. 'Hayatınızda radikal kararlar alır mısınız?' sorusuna ise "yapmam dediğim her şeyi yaptım büyük konuşmak istemiyorum" diyerek kaçamak cevap verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aşk uzmanı triplerindeki hali de hem dikkat çekti hem de alay konusu oldu tabii! Buyrun, kimler neler demiş beraber bakalım! 👇

Aşk uzmanı triplerindeki hali de hem dikkat çekti hem de alay konusu oldu tabii! Buyrun, kimler neler demiş beraber bakalım! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın