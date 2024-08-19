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Allah Herkese Böylesini Nasip Etsin: Beril Pozam, Ersin Arıcı'dan Gelen Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı!

Allah Herkese Böylesini Nasip Etsin: Beril Pozam, Ersin Arıcı'dan Gelen Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 22:08

Geçtiğimiz saatlerde evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, nikahın ardından muhabirlerle röportaj yaptı. Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'a konuşan çift, evlilik teklifinin nasıl geldiğini de ilk kez anlattı!

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"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamayan aşıkları canlandırsa da gerçek hayatta kavuşmanın en güzel yolunu buldu!

"Yalı Çapkını" dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dizide kavuşamayan aşıkları canlandırsa da gerçek hayatta kavuşmanın en güzel yolunu buldu!

Sette aşık olan ve bir buçuk yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı, geçtiğimiz saatlerde ünlülerin akın ettiği rüya gibi bir düğünle evlendi.

Sette aşık olan ve bir buçuk yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı, geçtiğimiz saatlerde ünlülerin akın ettiği rüya gibi bir düğünle evlendi.

Beril Pozam, peri kızı gibiydi ama güne asıl damgasını vuran anlar Ersin Arıcı'nın mutluluk gözyaşlarına boğulması oldu.

Beril Pozam, peri kızı gibiydi ama güne asıl damgasını vuran anlar Ersin Arıcı'nın mutluluk gözyaşlarına boğulması oldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Nikahın ardından Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'a röportaj veren çiftin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Keyfi yerinde olan ikili, "evlilik teklifi nasıl geldi?" sorusuna da ilk kez cevap verdi!

Nikahın ardından Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'a röportaj veren çiftin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Keyfi yerinde olan ikili, "evlilik teklifi nasıl geldi?" sorusuna da ilk kez cevap verdi!

"Güzel bir ortamda baş başayken çok güzel bir anda böyle bir yıldız kaydı ve evlenme teklifi aldım" diyen Beril Pozam, o anları resmen eriyerek anlattı!

"Güzel bir ortamda baş başayken çok güzel bir anda böyle bir yıldız kaydı ve evlenme teklifi aldım" diyen Beril Pozam, o anları resmen eriyerek anlattı!

Bir yastıkta kocayın, çok çok mutlu olun inşallah! ❤️

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