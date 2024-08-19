Telefon Yasağını Çabuk Deldi: 9 Aydır Cezaevinde Olan Dilan Polat'tan İlk Poz Geldi, Son Hali Dumura Uğrattı!
Telefon Yasağını Çabuk Deldi: 9 Aydır Cezaevinde Olan Dilan Polat'tan İlk Poz Geldi, Son Hali Dumura Uğrattı!
Ablası Sıla Doğu 'telefon yasak bundan sonra' demişti ama geçtiğimiz saatlerde cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat, yasağı çabuk deldi! Telefonuna sarılan Dilan'dan ilk poz geldi, gelir gelmez de her bir detayıyla olay oldu.
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4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve 9 aydır da cezaevinde olan Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi.
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40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimalinin bulunması ve tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleri ile de sağlanabilecek olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Dilan Polat'ın tahliye kararını adaletsizliğin dibi olarak yorumlayanlar olduğu kadar karar sevinenler de oldu. Fakat belki denk gelmişsinizdir, Dilan cezaevinden çıkarılmadan önce ablası Sıla Doğu'dan "Dilan'a telefon yasak bundan sonra" talimatı vermişti.
Fakat gelin görün ki Dilan'daki nasıl bir aşksa hemen telefonuna sarıldı kendisi! Cezaevi çıkışından ilk poz geldi bile!
Yüzü gülen Dilan'ın son halinden cezaevinden lüks arabasıyla çıkış yapmasına kadar her bir detay dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları da durmadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım...
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