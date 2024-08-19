Tahliye Haberini Alan Kardeşler Şovunu Yaptı: Can ve Sıla Doğu, Dilan Polat'ın Çıkışına Göğe Bakarak Şükretti!

Kendilerinin tahliyesinden sonra kardeşleri Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanacağı haberini alan Can Doğu ve Sıla Doğu göğe bakarak şükretti. Dilan'ın oğlu Milan'ı da yanına alan Sıla'nın botoksları da gözden kaçmadı!