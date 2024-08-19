Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tahliye Haberini Alan Kardeşler Şovunu Yaptı: Can ve Sıla Doğu, Dilan Polat'ın Çıkışına Göğe Bakarak Şükretti!

Tahliye Haberini Alan Kardeşler Şovunu Yaptı: Can ve Sıla Doğu, Dilan Polat'ın Çıkışına Göğe Bakarak Şükretti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.08.2024 - 15:13

Kendilerinin tahliyesinden sonra kardeşleri Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanacağı haberini alan Can Doğu ve Sıla Doğu göğe bakarak şükretti. Dilan'ın oğlu Milan'ı da yanına alan Sıla'nın botoksları da gözden kaçmadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Lüks hayatının her saniyesini sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekilerle birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

Lüks hayatının her saniyesini sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekilerle birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

Aylardır cezaevinde yatan Dilan Polat hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, olaylı fenomenin tahliye edildiğini açıkladı.

Aylardır cezaevinde yatan Dilan Polat hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, olaylı fenomenin tahliye edildiğini açıkladı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kendisiyle beraber cezaevine gönderilen ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu de geçtiğimiz Haziran ayında tahliye edilmişti hatırlarsanız.

Kendisiyle beraber cezaevine gönderilen ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu de geçtiğimiz Haziran ayında tahliye edilmişti hatırlarsanız.

Tahliyeden sonra sosyal medya hesabından uzunca bir süre biricik kız kardeşi Dilan için dua isteyip adalet arayan Sıla Doğu tahliye haberi sonrası Can Doğu'yla beraber sevincini göğe bakıp şükrederek yaşadı.

Tahliyeden sonra sosyal medya hesabından uzunca bir süre biricik kız kardeşi Dilan için dua isteyip adalet arayan Sıla Doğu tahliye haberi sonrası Can Doğu'yla beraber sevincini göğe bakıp şükrederek yaşadı.

Mutluluktan elinin titrediğini belirten Sıla Doğu "Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken yüzündeki değişimiyle de dikkatleri üzerine çekti. Hatta "eskiye çoktan dönmüş" bile dedirtti.

Mutluluktan elinin titrediğini belirten Sıla Doğu "Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken yüzündeki değişimiyle de dikkatleri üzerine çekti. Hatta "eskiye çoktan dönmüş" bile dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mutluluğunu Instagram hesabından anbean paylaşan Sıla Doğu, Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'yi de yanına alarak şovuna devam etti.

Mutluluğunu Instagram hesabından anbean paylaşan Sıla Doğu, Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'yi de yanına alarak şovuna devam etti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın