Tahliye Haberini Alan Kardeşler Şovunu Yaptı: Can ve Sıla Doğu, Dilan Polat'ın Çıkışına Göğe Bakarak Şükretti!
Tahliye Haberini Alan Kardeşler Şovunu Yaptı: Can ve Sıla Doğu, Dilan Polat'ın Çıkışına Göğe Bakarak Şükretti!
Kendilerinin tahliyesinden sonra kardeşleri Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanacağı haberini alan Can Doğu ve Sıla Doğu göğe bakarak şükretti. Dilan'ın oğlu Milan'ı da yanına alan Sıla'nın botoksları da gözden kaçmadı!
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Lüks hayatının her saniyesini sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekilerle birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.
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Aylardır cezaevinde yatan Dilan Polat hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, olaylı fenomenin tahliye edildiğini açıkladı.
Kendisiyle beraber cezaevine gönderilen ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu de geçtiğimiz Haziran ayında tahliye edilmişti hatırlarsanız.
Tahliyeden sonra sosyal medya hesabından uzunca bir süre biricik kız kardeşi Dilan için dua isteyip adalet arayan Sıla Doğu tahliye haberi sonrası Can Doğu'yla beraber sevincini göğe bakıp şükrederek yaşadı.
Mutluluktan elinin titrediğini belirten Sıla Doğu "Türk adaletine hakkaniyeti ve doğruluğu için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken yüzündeki değişimiyle de dikkatleri üzerine çekti. Hatta "eskiye çoktan dönmüş" bile dedirtti.
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Mutluluğunu Instagram hesabından anbean paylaşan Sıla Doğu, Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'yi de yanına alarak şovuna devam etti.
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