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Oğlu Harun'un Vefatından 20 Gün Sonra Sahneye Çıktığı İçin Topa Tutulan Safiye Soyman'dan Tokat Gibi Cevap!

Oğlu Harun'un Vefatından 20 Gün Sonra Sahneye Çıktığı İçin Topa Tutulan Safiye Soyman'dan Tokat Gibi Cevap!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.08.2024 - 12:06

Biricik oğlu Harun'u kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıktığı için ağır şekilde topa tutulan Safiye Soyman, Aramızda Kalmasın'a verdiği cevapla kendisini eleştirenlere tokat gibi cevap verdi.

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Anneliğiyle magazin dünyasında örnek olarak gösterilen Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün acısıyla sarsıldı.

Anneliğiyle magazin dünyasında örnek olarak gösterilen Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün acısıyla sarsıldı.

Solunum yetmezliğine bağlı şikayetlerinin artması sonucu hastaneye kaldırılan ve maalesef ki 27 Temmuz'da yaşam savaşını kaybeden oğlunun ardından boğazları düğümleyen ünlü şarkıcı sosyal medyasını adeta Harun'una adamıştı.

Solunum yetmezliğine bağlı şikayetlerinin artması sonucu hastaneye kaldırılan ve maalesef ki 27 Temmuz'da yaşam savaşını kaybeden oğlunun ardından boğazları düğümleyen ünlü şarkıcı sosyal medyasını adeta Harun'una adamıştı.

Soyman'ın "Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde Mekanın cennet olsun canım oğlum canım yavrum🤲 meleksin melekler gibi gittin🤲" paylaşımı da takipçilerini epey duygulandırmıştı.

Soyman'ın "Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde Mekanın cennet olsun canım oğlum canım yavrum🤲 meleksin melekler gibi gittin🤲" paylaşımı da takipçilerini epey duygulandırmıştı.

Belki denk gelmişsinizdir, acı günden sonra pek ortalarda görmediğimiz ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi..." sözleriyle duyurup bir de paylaşımına "Kayseri'den size sevgiler Benim canlarım sizlere her zaman samimi ve duygularımla bu işlere daha önce 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı hayat devam ediyor hangi meslekte olursa olsun🙏" notuyla konser vereceğini duyurmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, acı günden sonra pek ortalarda görmediğimiz ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi..." sözleriyle duyurup bir de paylaşımına "Kayseri'den size sevgiler Benim canlarım sizlere her zaman samimi ve duygularımla bu işlere daha önce 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı hayat devam ediyor hangi meslekte olursa olsun🙏" notuyla konser vereceğini duyurmuştu.

O detayları da içeriğimizde vermiştik:

Soyman, evlat acısı yaşadıktan 20 gün sonra sahneye döndüğü için pek çok kişi tarafından ağır şekilde eleştirilmeye başlanınca Seda Sayan, Gülben Ergen başta olmak üzere arkadaşları savunmaya başladı.

Soyman, evlat acısı yaşadıktan 20 gün sonra sahneye döndüğü için pek çok kişi tarafından ağır şekilde eleştirilmeye başlanınca Seda Sayan, Gülben Ergen başta olmak üzere arkadaşları savunmaya başladı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

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"Sözleşmelerim vardı. Hayat devam ediyor" diyen Safiye Soyman eleştirilerin ardından Aramızda Kalmasın aracılığıyla tepkilere ilk kez yanıt verdi.

"Sözleşmelerim vardı. Hayat devam ediyor" diyen Safiye Soyman eleştirilerin ardından Aramızda Kalmasın aracılığıyla tepkilere ilk kez yanıt verdi.

"Yorumları okudum. Bazıları çok acımasız. Anneliğimi kimse eleştiremez. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. Acıyı kimin nasıl yaşadığı, taşıdığı bilinmez. Böyle bir acıda ahkam kesilmez."

"Yorumları okudum. Bazıları çok acımasız. Anneliğimi kimse eleştiremez. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. Acıyı kimin nasıl yaşadığı, taşıdığı bilinmez. Böyle bir acıda ahkam kesilmez."

"Oğlum için 25 yıl mücadele ettim. Bu ölüme hazırdık. Yavrumu Allah daha fazla çektirmeden yanına aldı. Benim acım son nefesime kadar devam edecek. Anneliğimi kimse tartışmasın, herkes işine baksın."

"Oğlum için 25 yıl mücadele ettim. Bu ölüme hazırdık. Yavrumu Allah daha fazla çektirmeden yanına aldı. Benim acım son nefesime kadar devam edecek. Anneliğimi kimse tartışmasın, herkes işine baksın."

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