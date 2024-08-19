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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.08.2024 - 09:22

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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1. Nesrin Cavadzade:

1. Nesrin Cavadzade:

2. Şeyma Subaşı:

2. Şeyma Subaşı:

3. Eda Taşpınar:

3. Eda Taşpınar:

4. Demet Akalın:

4. Demet Akalın:

5. Hande Yener:

5. Hande Yener:
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6. Gülben Ergen:

6. Gülben Ergen:

7. Selen Görgüzel:

7. Selen Görgüzel:

8. Tuba Büyüküstün:

8. Tuba Büyüküstün:

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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