Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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1. Nesrin Cavadzade:
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2. Şeyma Subaşı:
3. Eda Taşpınar:
4. Demet Akalın:
5. Hande Yener:
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6. Gülben Ergen:
7. Selen Görgüzel:
8. Tuba Büyüküstün:
Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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