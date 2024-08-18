Tepki Çekmişti: Seda Sayan'dan Oğlu Harun'un Vefatından 20 Gün Sonra Sahnelere Dönen Safiye Soyman'a Destek
Tepki Çekmişti: Seda Sayan'dan Oğlu Harun'un Vefatından 20 Gün Sonra Sahnelere Dönen Safiye Soyman'a Destek
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla savaşan oğlu Harun'un yaşam savaşını kaybettikten sonra cenazeye katılmayan Seda Sayan epey eleştirilmişti. Çok konuşulan Sayan, oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere geri dönen arkadaşına destek oldu.
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1974 ve 1985 yılları arasında evli kaldığı Ziya Akaröz'le birlikteliğinden Ümran Erler ve Harun adında iki çocuğu bulunan Safiye Soyman'ın biricik oğlu Harun Akaröz 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyordu.
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Gözü gibi baktığı oğlunu şehirin kaosundan uzak tutup köy havası aldırmak isteyen, yaz aylarının geçirmek için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyüne ev yaptıran Soyman 27 Temmuz günü acı haberi duyurmuşu.
Anneliğiyle adeta bir örnek olan ünlü şarkıcı ve sevenleri aldığı kara haberle yıkılmıştı tabii ki. Evlat acısı yaşayan Soyman cenazede de zor anlar yaşamıştı.
Cenazede ayakta dahi durmakta güçlük çeken acılı anneye dostları destek olurken gözler Soyman'ın en yakın arkadaşı Seda Sayan'ı aramıştı.
Eşi Çağlar Ökten'le Miami'den uçuş bulamadığı için dostunun yanında olmayan Sayan'ın “Buradan dua göndermek dışında elimden başka bir şey gelmiyor” açıklaması gündem olmuştu.
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O günden sonra birkaç kez oğlunu paylaşan ünlü isimden radikal bir karar geldi. Safiye Soyman, oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere geri döndüğünü "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi..." sözleriyle duyurup bir de paylaşımına "Kayseri'den size sevgiler Benim canlarım sizlere her zaman samimi ve duygularımla bu işlere daha önce 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı hayat devam ediyor hangi meslekte olursa olsun🙏" notunu düşmesi kimileri tarafından ağır eleştirildi.
Cenazede arkadaşının yanında olamayan Seda Sayan, Safiye Soyman'ın bu paylaşımını görünce koşarak desteğe geldi.
Seda Sayan, Soyman'ın paylaşını hikayesine ekleyerek "Canım. Dinleyicilerin sana çok iyi gelecek Safiyem. Herkes seni çok seviyor." notunu düştü.
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