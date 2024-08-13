Safiye Soyman Yastayken Miami Keyfi Yapan Seda Sayan'ın Filtrenin Dibine Vuran Pozu Dillere Fena Düştü!
Safiye Soyman Yastayken Miami Keyfi Yapan Seda Sayan'ın Filtrenin Dibine Vuran Pozu Dillere Fena Düştü!
Geçtiğimiz haftalarda oğlu Harun'u kaybeden en yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın yanında olamayan Seda Sayan, Miami sahillerinden paylaştığı pozla dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabahların sultanı, ülkenin en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan, yalnızca şarkıları, dobra açıklamaları, ani çıkışları ve polemikleriyle değil...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitmek bilmeyen estetikleri, fotoğraflarından eksik olmayan filtresi ve özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
Yedinci evliliğini 2022'de kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'le yapan Seda Sayan, her gün filtrenin dibine vurduğu yeni pozlarla ve yeni estetik hamleleriyle gündem olurken geçtiğimiz günlerde en yakın arkadaşından acı haber gelmişti hatırlarsanız.
Safiye Soyman, yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u 27 Temmuz'da hayatını kaybetti. Fakat Seda Sayan, Miami'den uçuş bulamadığı için dostunun yanında olmadı.
Safiye Soyman her ne kadar duruma çok bozulmamış gibi davransa da Seda Sayan'ın en yakın arkadaşını en acı gününde yalnız bırakması tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde hem görünümü hem de bu mesele yüzünden tepki çeken bir paylaşım daha geldi kendisinden...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miami sahillerinde güneşlenen Seda Sayan, filtreyle mükemmelleştirilip kendisi dışında herkese benzediği pozunu paylaşınca ortalık karıştı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hem Seda ve Safiye dostluğu, hem de Seda Sayan'ın kopamadığı filtresi ve bitmeyen estetikleri hakkında? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın