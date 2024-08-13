İnanalım mı? Yaz Gelince Göbeği Salıp Alay Konusu Olan Burak Özçivit, Köşeye Sıkışınca 'Projeye' Sığındı!
İnanalım mı? Yaz Gelince Göbeği Salıp Alay Konusu Olan Burak Özçivit, Köşeye Sıkışınca 'Projeye' Sığındı!
Muhabir Online'dan Akif Yaman tarafından görüntülenen Burak Özçivit, yaz gelince saldığı göbeğiyle ilgili sorulara kaçamak cevap verdi!
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2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "gelecek vadeden model seçilen, 2005 yılında tekrar katıldığında ise yarışmadan birinci ayrılan Burak Özçivit, hayatımıza girdiği günden beri yakışıklılığıyla konuşuluyor!
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Ülkemizde birçok yıldızı parlayan jön gibi mankenlik dönemini kısa kesip oyunculuğa başlayan Burak Özçivit, o gün bugündür katlanan karizması ve özel hayatıyla sık sık gündeme oturuyor.
Fahriye Evcen'le dizi setinde başlayan ve iki çocuklu bir aileye dönüşmelerine başlayan aşkı bir kenara, Özçivit öyle bir adını duyurmuş durumda ki yalnızca ülkemizde değil dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip!
Normal şartlarda da kendisini fit görmeye alışırız biliyorsunuz... Fakat belki denk gelmişsinizdir, her sene kaslı vücuduyla poz kesen Burak Özçivit geçtiğimiz ay göbeğiyle gündeme oturmuştu.
Yaz gelince göbeği salan Burak Özçivit'in aldığı kilolar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşmüştü hatta!
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Geçtiğimiz dakikalarda, @muhabironline'dan Akif Yaman tarafından görüntülenen Burak Özçivit olay olan göbek meselesiyle ilgili ilk defa konuştu!
Köşeye sıkışınca "spora başladım" cevabını veren ünlü oyuncu, yaz gelince kendini saldığını kabul etmedi de projenin arkasına sığınmayı tercih etti... İnandık mı? Orası şüpheli! 😂
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Proje ne? Hafif ticari araç sahibi olan ve elinde kılıcıyla Diriliş Ertuğrul izleyip Mehter Marşı söyleyen göbekli akapeli dayı rolü mü teklif ettiler?