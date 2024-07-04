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Çağatay Ulusoy'dan Sonra Ağzında Kürdanla Görüntülenen Burak Özçivit de Aldığı Kilolarla Dillere Fena Düştü

Çağatay Ulusoy'dan Sonra Ağzında Kürdanla Görüntülenen Burak Özçivit de Aldığı Kilolarla Dillere Fena Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 00:43

Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre, Burak Özçivit Bodrum'daki evinde görüntülendi, aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü ismin değişimi kısa sürede dillere düştü.

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Burak Özçivit, Türkiye ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip tanınmış isimlerden biri. Son olarak "Kuruluş Osman" dizisiyle seyirciyle buluşan Özçivit, kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer almış, oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla da ön plana çıkan isim birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Burak Özçivit, Türkiye ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip tanınmış isimlerden biri. Son olarak "Kuruluş Osman" dizisiyle seyirciyle buluşan Özçivit, kariyeri boyunca çeşitli projelerde yer almış, oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla da ön plana çıkan isim birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, bildiğiniz gibi büyük izdihamlara neden oluyor ve bu anlarla sürekli viral oluyor.

Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, bildiğiniz gibi büyük izdihamlara neden oluyor ve bu anlarla sürekli viral oluyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti son zamanlarda Bodrum'da yeni aldıkları evle ve yerleşme aşamalıysa gündeme geliyordu. Evlerine tamamen yerleşen ünlü isim kameralara yakalandı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti son zamanlarda Bodrum'da yeni aldıkları evle ve yerleşme aşamalıysa gündeme geliyordu. Evlerine tamamen yerleşen ünlü isim kameralara yakalandı.

Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre, Burak Özçivit aldığı kilolarla kameralara yansıdı. Kısa sürede değişimiyle gündem olan isim birçok yorum aldı. Ayrıca akıllara son zamanlarda aldığı kilolarla çok konuşulan Çağatay Ulusoy geldi.

Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre, Burak Özçivit aldığı kilolarla kameralara yansıdı. Kısa sürede değişimiyle gündem olan isim birçok yorum aldı. Ayrıca akıllara son zamanlarda aldığı kilolarla çok konuşulan Çağatay Ulusoy geldi.
twitter.com
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