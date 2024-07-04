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Aşkı Bulamamasının Ardından Üçüncü Kez Evlenen Burcu Esmersoy Takipçisinin Hamilelik Sorularına Cevap Verdi!

Aşkı Bulamamasının Ardından Üçüncü Kez Evlenen Burcu Esmersoy Takipçisinin Hamilelik Sorularına Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 23:26

Takipçisi tarafından mercek altına alınan Burcu Esmersoy hamilelik iddialarına cevap verdi.

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Televizyon sunucusu Burcu Esmersoy, çekiciliği ve zarafetiyle sıkça konuşulan isimlerden biri. Özel yaşamıyla magazin gündeminde yer alan Esmersoy, geçen yıl aşkı bulmuş ve düğünleriyle çok konuşulmuştu.

Televizyon sunucusu Burcu Esmersoy, çekiciliği ve zarafetiyle sıkça konuşulan isimlerden biri. Özel yaşamıyla magazin gündeminde yer alan Esmersoy, geçen yıl aşkı bulmuş ve düğünleriyle çok konuşulmuştu.

İki yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren sunucu Burcu Esmersoy, aşk hayatıyla da adından bahsettiriyor.

İki yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren sunucu Burcu Esmersoy, aşk hayatıyla da adından bahsettiriyor.

5 gelinlik değiştiren ve 2 düğün yapan Esmersoy daha önce hamilelik iddialarına karşı "hamilelik bana çok uzak" şeklinde konuşmuştu.

5 gelinlik değiştiren ve 2 düğün yapan Esmersoy daha önce hamilelik iddialarına karşı "hamilelik bana çok uzak" şeklinde konuşmuştu.

Üçüncü evliliğiyle gerçek aşkı bulduğunu söyleyen Esmersoy'un paylaşımındaki saç rengi detayı sıkı bir takipçisinin gözünden kaçmadı.

Üçüncü evliliğiyle gerçek aşkı bulduğunu söyleyen Esmersoy'un paylaşımındaki saç rengi detayı sıkı bir takipçisinin gözünden kaçmadı.

Takipçisinin saçlarının dibini boyatmaması yüzünden kurduğu senaryo üzerine "hamile misiniz?"sorusu yöneltilen Esmersoy, "yok, kuaförüm bitmek bilmeyen bir tatilde" cevabıyla iddialara yeniden nokta koydu!

Takipçisinin saçlarının dibini boyatmaması yüzünden kurduğu senaryo üzerine "hamile misiniz?"sorusu yöneltilen Esmersoy, "yok, kuaförüm bitmek bilmeyen bir tatilde" cevabıyla iddialara yeniden nokta koydu!

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